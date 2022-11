¿Es una buena idea dejar de tomar lactosa sin prescripción médica?

Muchas personas deciden dejar de consumir productos que contienen lactosa sin ser intolerantes. Debemos tener cuidado a la hora de tomar esta decisión, ya que puede derivar una serie de problemas para nuestra salud. Seguramente en nuestro día a día consumamos lácteos de distintas formas sin ser conscientes: yogures, queso, leche y mantequilla. Todos ellos contienen de una manera u otra lactosa de forma natural.

Leche, queso y yogur son productos lácteos. | iStock

Es cierto que existen personas que son intolerantes a los lácteos. Esto se debe a que su sistema digestivo no produce la enzima que procesa la lactosa, por ello, deben evitar consumir esta partícula. Sin embargo, seguro que conocemos a alguien que sin ser intolerante ha decidido dejar de consumir lactosa, ya sea por adelgazar.

Consecuencias de no consumir lactosa sin ser intolerantes

Dejar de tomar lactosa para perder peso es un mito, porque no nos ayuda a adelgazar. Si después de un tiempo sin consumir esta partícula decidimos volver a adherirla a nuestro cuerpo, no podremos procesarla y tendremos los síntomas comunes de la intolerancia a la lactosa. En este momento nuestro cuerpo se habrá adaptado a esta rutina. Además, el consumo de la lactosa es importante para que tengamos una dosis necesaria de calcio. En caso de que no tengamos suficiente calcio en los huesos, es más probable que nuestro esqueleto se debilite fácilmente con la edad.

Aunque la lactosa es un tipo de azúcar, pero con un índice glucémico muy bajo, tiene más beneficios que riesgos, ya que ayuda a la absorción de minerales además del calcio. De esta forma, cada cuerpo es un mundo y procesa las distintas cantidades de lactosa de una forma distinta.

Seguro que también te interesa...

Intolerancia a la lactosa, ¿se puede corregir?