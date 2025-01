No beber alcohol durante un mes: esto es lo primero que le ocurre al cuerpo

El consumo de alcohol está tan normalizado en nuestra sociedad que muchas veces no se cuestiona. Es tan común que esté presente en fiestas, celebraciones y en las reuniones más comunes que, cuando alguien pide una alternativa sin alcohol, se suele generar cierto revuelo.

Una persona que decide dejar de beber alcohol se está enfrentando a un desafío, sobre todo por lo que hemos comentado anteriormente; sin embargo, probarlo y lograrlo conlleva una serie de beneficios para el cuerpo que se notan en un corto plazo de tiempo. El más evidente es dejar de tener resaca al día siguiente: despertarse sin que parezca que te ha atropellado un camión es una sensación mucho más placentera, claro está. Por otra parte, está el tema económico, ya que si dejas de comprar alcohol, puedes ahorrar algún dinero.

Más allá de las consecuencias más visibles, también la salud lo nota. Así lo han demostrado varios estudios científicos y campañas como esta que hace más de 10 años se lleva a cabo en Reino Unido. Se llama Dry January (Enero Seco, en castellano) y nació con el objetivo de concienciar a las personas sobre los beneficios de no beber alcohol durante un mes.

Resultados de un estudio sobre el Dry January

Richard de Visser, profesor de Psicología de la Salud de la Facultad de Medicina de Brighton y Sussex de la Universidad de Sussex, publicó una investigación sobre los efectos positivos de la abstinencia durante un mes y, en un artículo publicado en The Conversation, cuenta cuáles son estas conclusiones. En su estudio participaron 4.232 adultos, quienes rellenaron un formulario antes de empezar el reto del Dry January y otro al finalizarlo.

El 56% de los participantes afirmó que la calidad del sueño había mejorado, es decir, que durmieron mejor que un mes atrás. El profesor apunta que el alcohol no facilita el sueño, como se cree, ya que "se ha demostrado que su consumo perjudica la calidad del sueño y la cantidad de horas de sueño que una persona tiene y empeora la apnea del sueño". Y esto, tiene consecuencias negativas en la memoria y en la concentración.

Cabe destacar también que el 52% de las personas encuestadas dijo tener más energía, el 50% notó que su salud general había mejorado y el 63% afirmó que había ahorrado dinero.

A nivel biológico, se reducen los niveles de glucosa y colesterol en sangre, así como la grasa hepática. Tener grasa en el hígado puede producir problemas y enfermedades como inflamación del órgano, fibrosis, cirrosis o cáncer (en los casos más graves). Por eso es importante evitar el alcohol.

De Visser estudió otros 1.192 participantes del Dry January durante seis meses y concluyó que "se sentían más en control de su consumo de alcohol" y mejoró su bienestar psicológico.

Y un tercer estudio del experto para comparar estos resultados con la población general sirvió para reafirmar que aquellas personas que no cambiaron sus hábitos con el alcohol no notaron los cambios positivos. "Esto indicó que los cambios positivos que vimos fueron el resultado de participar en el Dry January y no se debieron a la variación estacional del consumo de alcohol o el bienestar", afirma De Visser.