Banco de leche materna: Cómo donar si das el pecho y cómo usarlo si lo necesitas

La leche materna es el mejor alimento que mejor se adapta a las necesidades del bebé. Según la OMS, "cuando no se disponga de leche de la propia madre, la leche pasteurizada de madres donantes seleccionadas es la mejor opción para la alimentación de los niños, sobre todo si se trata de niños enfermos o de alto riesgo".

El primer banco de leche materna en España se inauguró en 2001. En la actualidad tenemos 22 centros repartidos por todo el territorio nacional. Están ubicados principalmente en hospitales públicos, y regulados por la Asociación Española de Bancos de Leche Humana (AEBLH).

Una mujer da el pecho a su bebé | Pexels

¿Quién puede ser donante de leche materna?

Todas las mujeres lactantes sanas, que producen más leche de la que su bebé necesita, pueden ser donantes de leche para otros bebés.

Puedes empezar a donar cuando quieras, pero es aconsejable que establezcas primero tu lactancia. Es decir, que tu bebé se esté alimentando correctamente, no tengas dolor ni ningún otro problema durante las tomas, y que te sientas cómoda. Normalmente, las mujeres suelen necesitar entre 6 y 8 semanas para establecer su lactancia, pero la situación de cada persona es diferente.

¿Qué bebés pueden beneficiarse de la leche donada?

Los bebés candidatos a recibir leche materna donada suelen ser bebés ingresados en la unidad neonatal con riesgo de padecer enterocolitis necrotizante: bebés prematuros de menos de 32 semanas o con un peso inferior a 1.500 gr, bebés sometidos a una cirugía abdominal o bebés con cardiopatías congénitas. Se ha demostrado que, en estos bebés, la leche materna disminuye de forma significativa el riesgo de complicaciones.

Unas pediatras con un bebé | Freepik

¿Cómo donar leche materna?

Las madres que desean donar su leche pueden hacerlo de forma voluntaria y altruista, siguiendo una serie de pasos muy sencillos. En primer lugar, deben ponerse en contacto con el banco de leche más cercano (puedes encontrar el contacto de todos los bancos de leche en la web de la Asociación Española de Bancos de Leche Humana -AEBLH-). Allí se les realizará una entrevista médica y una analítica de sangre para descartar enfermedades transmisibles como VIH, hepatitis B y C o sífilis.

Una vez aceptadas como donantes, recibirán instrucciones sobre cómo extraerse la leche de forma higiénica en casa, cómo almacenarla correctamente y cómo transportarla al banco.

Así que, si eres madre lactante, estás sana, no tomas medicación incompatible con la lactancia y tienes leche en cantidad suficiente como para alimentar a tu bebé y donar el excedente… ¡Enhorabuena, puedes ser donante de leche materna! Y por si te lo preguntas: no, la donación no afecta negativamente a la producción de leche, al contrario.

En resumen, los bancos de leche materna en España son una herramienta clave de salud pública. Gracias a la generosidad de las madres y al trabajo del personal sanitario, cada día más recién nacidos vulnerables reciben un alimento vital que mejora sus posibilidades de supervivencia y desarrollo saludable.