¿Te ayudan o te perjudican las influencers en tu alimentación?

En este caso, es más fácil que el impacto de los mensajes sea positivo porque se utilizan las redes sociales para acercar información científica sobre alimentación y salud, utilizando un canal que llega a muchas más personas en un lenguaje fácil de comprender. Se puede utilizar para informar, dar consejos prácticos e ideas, desmentir bulos…

Sin embargo, esta categoría no excluye que, por un lado, la información o el modo de transmitirla pueda tener un impacto negativo, ya que dietistas-nutricionistas no estamos exentos de sesgos, falta de actualización, creencias erróneas o incluso trastornos alimentarios no diagnosticados ni conscientes.

Tampoco se excluye que muchos posts profesionales sean patrocinados también. En este caso si los productos/servicios que se promocionen van acorde con el mensaje y valores que se promueven no tiene por qué tener impacto negativo en los hábitos alimentarios de la población, pero en el caso contrario, atendiendo a una falta de ética profesional, sí puede tenerlo.