Así serán las bodas en 2026: sin móviles, mesas infinitas y mucho azul

Las bodas siguen siendo uno de los grandes momentos de celebración colectiva, y en 2026 lo serán más que nunca. Sin móviles, con mesas infinitas que invitan a la conversación y una paleta cromática dominada por el azul serenity, los enlaces del próximo año se presentan como celebraciones pensadas para vivirlas de verdad. Así lo confirman las tendencias avanzadas por Bodas.net, el portal de referencia en el sector nupcial, que dibujan un nuevo escenario donde el estilo, la conexión y la experiencia compartida marcan la diferencia.

Boda | Freepik

Minimalismo y rococó glam

Aunque a primera vista parecen opuestos, el minimalismo y el rococó glam convivirán en perfecta armonía en las bodas de 2026. El minimalismo apuesta por el "menos es más": decoraciones limpias, espacios diáfanos y pocos elementos muy bien seleccionados. Ramos y centros de mesa con una sola flor protagonista, mantelerías lisas y una decoración botánica muy cuidada serán algunas de sus señas de identidad.

En el extremo contrario, el rococó glam recupera la opulencia con un aire contemporáneo. Inspirado en la Francia del siglo XVIII, este estilo se llena de telas drapeadas, colores intensos como el dorado, el burdeos o el malva, perlas y candelabros. Un universo estético pensado para parejas que buscan una boda impactante y con mucha personalidad.

Decoración de boda | Freepik

Bodas sin móviles

Otra de las grandes tendencias de 2026 es la apuesta por las bodas unplugged, es decir, celebraciones sin móviles. El objetivo es que los invitados se desconecten de la pantalla y se conecten de verdad con lo que está ocurriendo.

Para inmortalizar cada instante ya están los profesionales de la fotografía, el vídeo y una figura que se consolida definitivamente: el wedding content creator. Así, los invitados pueden centrarse en emocionarse, compartir y disfrutar sin distracciones.

Mesas infinitas para fomentar la interacción

En los banquetes, las mesas largas y serpenteantes ganan protagonismo. Conocidas como infinity tables, permiten adaptar el espacio a cualquier entorno y crean una estética muy especial. Además, rompen con el seating tradicional, favoreciendo que los invitados interactúen, se muevan y conozcan a otras personas durante la celebración.

Mesa de boda | Freepik

El azul serenity, el color estrella de 2026

En cuanto a colores, el azul serenity se impone como el gran protagonista. Su capacidad para transmitir calma y elegancia lo convierte en un tono perfecto para flores, decoración, detalles del banquete e incluso para el vestido de novia.

Aunque el blanco y el marfil siguen siendo los favoritos de la mayoría de las novias, el azul serenity —solo o combinado con blanco o rosa cuarzo— se cuela con fuerza en las bodas de 2026, tal y como ya se ha visto en las pasarelas nupciales.

Ramo de novia con detalles en azul | Freepik

¿Qué vestidos de novia serán tendencia?

La moda nupcial también refleja esta dualidad entre sencillez y exuberancia. Los vestidos minimalistas apuestan por líneas limpias, aberturas en la pierna, capas y cinturas bajas, ideales para novias que buscan elegancia sin artificios.

Frente a ellos, el rococó glam traslada a los vestidos corsets, drapeados, perlas y flores, creando looks potentes y muy expresivos.

Ahora ya sabes qué esperar de las próximas bodas y, si estás preparando la tuya propia, ya sabes por dónde tirar.