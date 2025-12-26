Eugenia Martínez de Irujo ignora la sonada ausencia de su hermano Cayetano y Bárbara Mirjan en Nochebuena

La gran incógnita de la Nochebuena en el Palacio de Liria era si Cayetano Martínez de Irujo aparecería o no junto a su mujer, Bárbara Mirjan, en su primera Navidad como matrimonio.

La expectación no era casual: hacía apenas unas semanas se había confirmado que las tensiones familiares quedaban atrás, después de que el duque de Alba tendiera públicamente la mano a su hermano y dejara claro que la reconciliación era una realidad.

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo tras casarse | Gtres

Durante la tarde del 24 de diciembre, las apuestas estaban abiertas. Inka Martí, esposa de Jacobo Siruela, insinuaba que quizá Cayetano se pasaría por la cena familiar. Eugenia Martínez de Irujo, en cambio, optaba por la prudencia y esquivaba responder a la ya famosa pregunta. Sabe bien que cualquier gesto relacionado con su hermano puede acabar convertido en polémica, y más aún en una fecha tan señalada.

Eugenia Martínez de Irujo contestanto a la prensa | Gtres

Pero lejos de dramas, enfados o nuevas polémicas, la explicación parece mucho más sencilla y cotidiana. Según ha contado la periodista Paloma Barrientos, Cayetano, pese a su título nobiliario, vive las fiestas como cualquiera: repartiendo su tiempo entre su familia y la de su mujer. Y esta primera Nochebuena como marido de Bárbara Mirjan tocaba hacer encaje de bolillos con las celebraciones.

Cayetano Martínez de Irujo junto a su hermano, el duque de Alba | Gtres

Por eso no pudo aceptar la invitación de su hermano mayor, aunque en el Palacio de Liria estaba todo preparado para recibirle, con su sitio reservado en la mesa. Allí sí se reunieron otros miembros de la familia, como Jacobo e Inka, Eugenia y Narcís, los duques de Huéscar, Carlos Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo, o los condes de Osorno, Fernando Fitz-James Stuart y Belén Corsini, entre otros.