Francisco Rivera, muy emocionado por la primera Navidad de su hijo Nicolás: "Es algo muy bonito"

Parece que para Francisco Rivera ya es tradición reunirse en fechas importantes como es la Navidad con su familia política en el centro de Sevilla, concretamente en la casa de su suegra, madre de la diseñadora Lourdes Montes, con quien siempre ha mantenido una relación cercana y muy especial. Una Nochebuena más, el torero no ha faltado a este compromiso y esta vez con una razón de mucho peso: las primeras navidades de su hijo Nicolás.

Francisco Rivera en Nochebuena | Gtres

El pequeño, nacido el pasado 9 de abril y tercer hijo en común de Francisco Rivera y Lourdes Montes, se ha convertido en el gran protagonista de estas Navidades. Su llegada marca "la primera vez" de todo para él y reaviva la ilusión de toda la familia: hermanos, abuelos, tíos y primos, que comparten la emoción de esta reunión especial con un nuevo miembro. Aunque su presencia podría haber modificado los planes habituales para adaptarse a su comodidad, la pareja ha decidido mantener la tradición, por lo que la celebración se ha llevado a cabo en la misma ciudad de siempre, Sevilla.

La primera en llegar al domicilio familiar situado en el corazón de Sevilla fue Lourdes Montes, que llevaba en brazos al pequeño Nicolás. El bebé iba abrigado, vestido con un delicado conjunto con capucha azul clarito de pelo ideal para estas fechas de frío. Lourdes, elegante como siempre, optó por un conjunto negro, compuesto de un pantalón fluido y un top a juego, un outfit bastante discreto que quiso combinar con un abrigo largo de color verde botella al que le acompañaban unos botones negros.

Lourdes Montes en Nochebuena | Gtres

Poco después hacía su entrada Francisco Rivera, acompañado de sus dos hijos pequeños. Carmen, de diez años y la mayor de los tres hermanos, se mostró muy colaboradora ayudando a su padre a cargar varias bolsas, mientras que Curro, de siete años, llegó con sus juguetes bajo el brazo, un escudo del Capitán América y una espada.

Francisco Rivera en Nochebuena | Gtres

Pero antes de dar paso a la celebración, el torero dedicó unos minutos a la prensa y se mostró muy amable y emotivo: "Bueno ya es el cuarto, siempre su primera Navidad es algo muy bonito", confesó refiriéndose al nacimiento de su hijo y recalcando también algo muy importante: "Estar en familia, tener muchas risas y mucho cariño". Y cómo últimas palabras antes de irse no dudó en desear lo mejor para las familias: "Que todo el mundo tenga una vida magnífica".

Aunque Francisco Rivera siempre ha mostrado un perfil muy cercano e implicado con sus hijos, su relación con Cayetana, su hija mayor, es más madura y basada en el respeto mutuo. Este año, como suele ocurrir, la joven no acompañó a su padre en Sevilla durante la Nochebuena, ya que suele pasar estas fechas con su madre y la familia Alba. Desde hace años, Cayetana celebra la Navidad en el Palacio de Liria junto a Eugenia Martínez de Irujo y sus hermanos, manteniendo así una tradición familiar.