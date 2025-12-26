Tamara Falcó e Íñigo Onieva cumplen, como cada año, su tradición navideña

Tamara Falcó e Íñigo Onieva están en uno de sus mejores momentos. Más enamorados que nunca y disfrutando a tope de su matrimonio, la pareja, que ha hecho una pausa en sus planes de ampliar la familia, ha querido felicitar la Navidad compartiendo en redes una entrañable foto junto a sus cinco perros —Jacinta, Vanila, Nala, Dalkkung y Missy—, deseando a todos salud y felicidad.

Gracias al Instagram de Tamara también hemos sabido que la Nochebuena la han pasado en casa de Isabel Preysler, en Puerta de Hierro, rodeados de familia. Allí se reunieron con Ana Boyer, Fernando Verdasco y sus hijos, en una velada muy especial marcada por las buenas noticias familiares: el próximo nacimiento de una niña para Ana y Fernando y la llegada del cuarto hijo de Enrique Iglesias y Anna Kournikova.

La complicidad de Tamara Falcó e Íñigo Onieva | Gtres

Después de la cena familiar del día 24, el plan del 25 fue mucho más tranquilo. Tamara e Íñigo acudieron a misa en una parroquia cercana a su casa y aprovecharon para acercarse a un local de Cáritas, donde llevaron regalos y mostraron su lado más solidario en una fecha tan señalada.

Eso sí, intentando no llamar demasiado la atención, abandonaron la iglesia en coche y evitaron dar detalles sobre cómo han vivido estas fiestas o cuáles serán sus planes para el resto de la Navidad.