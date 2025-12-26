Existe un componente más eficaz que el bicarbonato para blanquear los calcetines

Es desesperante poner una lavadora y añadir como extra vinagre o bicarbonato con la intención de que los calcetines que antes eran blancos vuelvan a su estado original y que ni siquiera con esas funcione. Siguen saliendo grisáceos y puede que la explicación sea más sencilla que todo esto, por ejemplo que el detergente esté mal distribuido, el agua lleve mucha cal o que de por sí las prendas acumulen mucha suciedad.

Sin embargo, pese a que no todo el mundo lo conoce, el carbonato de sodio existe desde hace muchísimo tiempo y es un compuesto muy eficaz. También es conocido como washing o mososoda ya que sus propiedades ayudan a eliminar grasas y aceites y sirve como un ablandador de agua cuando está dura. Y es que, antes de que apareciesen los detergentes y las marcas grandes, se utilizaba este compuesto para lavar. Y no se dejó de utilizar porque no funcionara, todo lo contrario pero, se consideró que los detergentes nuevos eran más seguros y completos.

No necesitas complicarte mucho si lo que quieres es poner a prueba este químico, sólo tienes que coger un recipiente que tengas por casa y llenarlo de agua caliente, después añadir dos cucharadas de este polvo y mezclarlo bien hasta que se disuelva. A continuación, debes dejar las prendas, en este caso los calcetines, en remojo durante media hora y después meterlo a la lavadora. Sí, es como una especie de prelavado.

No te preocupes porque funciona muy bien y gracias a su efecto blanqueador, el resultado que vas a obtener son unos calcetines más limpios y sobre todo más blancos, lo que contribuye a recuperar su apariencia original al máximo posible.