Natilla, Rosquilla y Tonic entre los nombres de perro más puestos este 2025

Que España es un país gastronómico no sorprende a nadie. Lo inesperado es que esa pasión por la comida haya saltado directamente al parque canino. El último informe de Rover.com —la mayor plataforma online para cuidadores de mascotas— confirma que los nombres inspirados en postres, bebidas o ingredientes son la tendencia número uno este 2025 en perros.

Nombres como Natilla, Rosquilla o Tonic han crecido nada menos que un 238% respecto al año anterior. A ellos se suman otros como Sherry (+205%), Pan (+138%), Vainilla (+95%), Uva (+74%), Croqueta (+56%) o Pincho (+46%), demostrando que los homenajes culinarios se han convertido en una forma divertida y original de bautizar a los peludos de la casa.

Y sí, también se han colado opciones bastante atrevidas —y muy españolas— como Manchego, Morcilla o Pimentón, que por primera vez aparecen en el listado.

Perro bulldog francés | Freepik

Los nombres más populares de España en 2025

Más allá de las tendencias, Rover.com también analiza el volumen total de nombres utilizados en el país. Este año, Coco se corona como el nombre de perro más popular de España este año, seguido por:

Luna

Nala

Kira

Lola

Thor

Max

Leo

Bimba

Simba

Una mezcla de clásicos que llevan años reinando en las listas nacionales.

Los nombres que más han aumentado en popularidad

En el ranking de nombres que más han aumentado en 2025 destacan algunos que quizá aún no has escuchado por el parque, pero que se están disparando:

Tuk (+927%)

Karla (+477%)

Mishka (+477%)

Tuli (+477%)

Faro (+394%)

Gunnar (+361%)

Loto (+294%)

Perico (+294%)

Wonder (+294%)

Thelma (+277%)

Perro | Freepik

De La que se avecina a Juego de Tronos

La cultura televisiva sigue dejando huella. Entre los nombres que más ganan fama está Fermín, en un claro guiño al icónico personaje de La que se avecina interpretado por Fernando Tejero. El humor televisivo sigue funcionando incluso a la hora de elegir nombre para un perro.

También aparece Ghost, el lobo huargo inseparable de Jon Snow en Juego de Tronos, o Logan, que recuerda al patriarca de Succession y a su aura de poder absoluto.

De Billie Eilish a Eurovisión

Como cada año, la actualidad musical también deja su sello. Melody entra en la lista tras su tirón eurovisivo, y Diva, título del tema que la acompañó, también se cuela entre los nombres tendencia.

En el terreno urbano, Morocho crece al ritmo de los tumbados que arrasan en playlists y fiestas. Y en el pop alternativo, Billy sube gracias al efecto global de Billie Eilish. Por su parte, Mora, inspirado en el artista puertorriqueño, confirma el dominio de la música latina en España.

Los nombres favoritos según el sexo

Entre las hembras, triunfan Luna, Nala, Kira, Lola, Bimba y Mia, nombres cortos y con un sonido dulce.

En machos, siguen reinando Coco, Thor, Max, Leo, Rocky y Simba, opciones fuertes y fáciles de pronunciar.

En general, el estudio recuerda que el 80% de los dueños prefiere nombres breves y que el 64% necesita convivir unos días con el perro antes de decidirse, esperando a que su personalidad hable por sí sola.