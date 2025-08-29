¿Cómo es una noche de bodas? Una encuesta revela lo que pasa en realidad

Podríamos decir, una vez más, que las series y las películas tienen la culpa de mostrarnos una imagen idealizada que en realidad no es así. En este caso, hablamos de la noche de bodas. Este concepto está cargado de tópicos y lleno de expectativas que pocas veces coinciden con lo que nos ha vendido, no solo la ficción, sino también la tradición de nuestra sociedad.

Pareja en la habitación de un hotel | Freepik

La idea de una noche de pasión, sexo y romanticismo se esfuma cuando realmente llega el momento en el que la pareja entra en una habitación sin pétalos de rosa y sin cava, y con un sueño terrible después de un día y unos meses agotadores (preparativos, estrés, banquete, fotos, fiesta, baile...).

¿Cómo suele ser la noche de bodas realmente?

Una encuesta realizada por Bodas.net, refleja esta percepción. Y es que el 94% de las parejas que forman la comunidad del portal especializado piensa que la noche de bodas es "un mito".

Solo hay que ver algunos de sus comentarios para confirmarlo: "Después de la tensión de todo el día para que todo salga bien, quitarte todo lo que llevas que no es como para dormir (vestido, pinzas, maquillaje...), sumado a todas las horas que llevas fuera de casa y que con los nervios la noche anterior no duermes bien... lo único que te apetece es descansar", confiesa una de las novias. A ella, se le suman otras con la misma opinión: "Llegas tan cansado que no puedes con tu alma"; "nosotros, entre ducharnos, quitarnos las horquillas y todo… caímos rendidos en la cama", comentan.

Pareja de novios después de la fiesta | Freepik

Mientras hay quien cree que actualmente ha perdido el sentido: "Igualmente, podría entender la importancia de la noche de bodas hace 30 años, pero ahora..."; "es un aspecto de las bodas que ya se ha quedado un poco arcaico", afirman otras usuarias del portal.

A raíz de esto, la encuesta se pregunta cómo quieren pasar los novios la noche de bodas. Casi la mitad de las parejas (el 49%) prefieren estar esa noche los dos solos, el 31% quiere descansar y relajarse, y el 20% continuar con la fiesta.

Otra de las cuestiones que se plantea es el lugar donde pasar la noche: la primera opción es un hotel (43%), seguido de en casa (28%) y de la finca de la boda (27%).

Al final, lo importante es la complicidad y la felicidad de la pareja y que cada una lo viva como quiera sin estar ligada a unos estereotipos y a unas convenciones.

Pareja de novias | Freepik

¿Por qué se casa la gente?

Es otra de las dudas que resuelve este sondeo. Hace muchos años, la gente se casaba para poder ir a vivir juntos o tener hijos. Eso, ahora, en la mayoría de los casos ya no es así, de hecho, solo el 4% de las parejas encuestadas esgrime esta razón (el 86% viven juntos antes de casarse).

El motivo principal es "dar un paso más en la historia de amor", según el 56% de los novios. Las otras razones son "tener una excusa para celebrar con amigos y familiares" (16%) y "formalizar la relación por los hijos" que ya tienen (10%). La encuesta determina que "1 de cada 4 parejas tiene hijos antes de casarse".