Antena 3 Logo Antena 3
Novamas

Gente

¿Qué estás buscando?

MÁXIMA PREOCUPACIÓN

La abuela de Teresa Urquijo, Teresa de Borbón-Dos Sicilias, ingresada a causa de un ictus

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida están viviendo unas Navidades marcadas por la preocupación tras conocerse el ingreso hospitalario de la abuela materna de ella, Teresa de Borbón-Dos Sicilias, quien sufrió un ictus hace unos días, aunque evoluciona favorablemente y sin secuelas.

Teresa de Borbón dos Sicilias

Vídeo: Europa Press Foto: Gtres

Publicidad

Europa Press
Publicado:

La preocupación ha marcado las primeras Navidades como papás de Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida tras el nacimiento de su hijo Lucas el pasado 3 de julio, ya que como ha revelado ¡HOLA! este viernes 26 de diciembre, la abuela materna de la joven, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma (88), se encuentra ingresada en el madrileño Hospital Universitario de La Paz tras sufrir un ictus hace unos días.

Teresa de Borbón dos Sicilias en la calle
Teresa de Borbón dos Sicilias en la calle | Gtres

Un susto que ha ensombrecido estas fechas tan entrañables y del que afortunadamente se recupera sin secuelas, como ha explicado a la citada publicación su marido Íñigo Moreno de Arteaga, que se encontraba con la prima del Rey Juan Carlos en el momento en el que empezó a encontrarse indipuesta mientras almorzaban -a principios de esta semana, aunque no ha detallado el día- y reaccionó llamando rápidamente a los servicios de emergencias para trasladarla al centro médico.

Un ingreso que toda la familia ha vivido con gran incertidumbre y angustia, aunque dando muestras de su fortaleza a sus 88 años, Teresa evoluciona favorablemente, no tiene ninguna lesión y próximamente recibirá el alta para continuar con su recuperación en su domicilio de la capital.

Fieles a su discreción, ni el alcalde de la capital ni su mujer se han pronunciado sobre este revés de salud de la abuela de Teresa, pero han estado pendientes en todo momento de ella y sus visitas al hospital han sido diarias.

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida
Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida | Gtres

Nuevo conflicto en la familia Beckham: Cruz asegura que Brooklyn ha bloqueado a sus padres, David y Victoria, en Instagram

David y Victoria Beckham
Novamas» Gente

Publicidad

Publicidad