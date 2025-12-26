La abuela de Teresa Urquijo, Teresa de Borbón-Dos Sicilias, ingresada a causa de un ictus

La preocupación ha marcado las primeras Navidades como papás de Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida tras el nacimiento de su hijo Lucas el pasado 3 de julio, ya que como ha revelado ¡HOLA! este viernes 26 de diciembre, la abuela materna de la joven, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma (88), se encuentra ingresada en el madrileño Hospital Universitario de La Paz tras sufrir un ictus hace unos días.

Teresa de Borbón dos Sicilias en la calle | Gtres

Un susto que ha ensombrecido estas fechas tan entrañables y del que afortunadamente se recupera sin secuelas, como ha explicado a la citada publicación su marido Íñigo Moreno de Arteaga, que se encontraba con la prima del Rey Juan Carlos en el momento en el que empezó a encontrarse indipuesta mientras almorzaban -a principios de esta semana, aunque no ha detallado el día- y reaccionó llamando rápidamente a los servicios de emergencias para trasladarla al centro médico.

Un ingreso que toda la familia ha vivido con gran incertidumbre y angustia, aunque dando muestras de su fortaleza a sus 88 años, Teresa evoluciona favorablemente, no tiene ninguna lesión y próximamente recibirá el alta para continuar con su recuperación en su domicilio de la capital.

Fieles a su discreción, ni el alcalde de la capital ni su mujer se han pronunciado sobre este revés de salud de la abuela de Teresa, pero han estado pendientes en todo momento de ella y sus visitas al hospital han sido diarias.