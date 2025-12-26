¿Fin de año en una casa rural? Este es el botiquín que debes llevar contigo si quieres evitarte problemas

Llevar un botiquín siempre que salimos de casa y vamos a estar unos días fuera es imprescindible. Pero además, en función de la época del año y el destino al que vayamos, es necesario actualizar ciertos productos. Aunque hay una base en común, no tendrás que llevar lo mismo en el botiquín para un verano en la playa que en un botiquín de invierno en plena montaña.

¿Qué debemos llevar en un botiquín de invierno?

Hay muchos productos imprescindibles que debes incorporar a tu botiquín si esta Navidad vas a pasar unos días en la montaña.

Botiquín con medicamentos | Freepik

1. Medicamentos propios de la estación invernal

Antipiréticos y antiinflamatorios: para tratar el dolor de garganta, de cabeza y bajar la fiebre en caso de que la hubiese. Siempre en formato de comprimidos y de jarabes si tienes peques a tu cargo.

para tratar el dolor de garganta, de cabeza y bajar la fiebre en caso de que la hubiese. Siempre en formato de comprimidos y de jarabes si tienes peques a tu cargo. Antigripales: si hubiese una gripe o resfriado, necesitaremos tratar los síntomas del resfriado como son la congestión nasal, estornudos, secreción nasal y malestar, y estos compuestos tienen una mezcla de principios activos para hacer frente a esos síntomas.

si hubiese una gripe o resfriado, necesitaremos tratar los síntomas del resfriado como son la congestión nasal, estornudos, secreción nasal y malestar, y estos compuestos tienen una mezcla de principios activos para hacer frente a esos síntomas. Pastillas para la garganta: el frío debilita las defensas de la mucosa oral y pueden aparecer infecciones de garganta que cursan con dolor e inflamación, para ello recomendamos que metáis en el botiquín algunas pastillas que lleven un antiséptico y anestésico para tratar el dolor de garganta.

el frío debilita las defensas de la mucosa oral y pueden aparecer infecciones de garganta que cursan con dolor e inflamación, para ello recomendamos que metáis en el botiquín algunas pastillas que lleven un antiséptico y anestésico para tratar el dolor de garganta. Jarabes para la tos seca y la tos con mucosidad: sabemos que la tos suele acompañar mucho a los resfriados de invierno y puede resultar extremadamente molesta, por eso, recomendamos llevar jarabes para la tos.

sabemos que la tos suele acompañar mucho a los resfriados de invierno y puede resultar extremadamente molesta, por eso, recomendamos llevar jarabes para la tos. Espráis nasales: el frío actúa como vasoconstrictor nasal y podemos tener momentos de congestión nasal con un goteo constante muy molesto, para ello, recomendamos el uso de espráis nasales con descongestivos o corticoides para bajar la inflamación.

el frío actúa como vasoconstrictor nasal y podemos tener momentos de congestión nasal con un goteo constante muy molesto, para ello, recomendamos el uso de espráis nasales con descongestivos o corticoides para bajar la inflamación. Suero oral y probióticos: por si tenemos algún episodio de diarrea o vómitos y necesitamos rehidratarnos con algún suero oral. Además, los probióticos, ayudan a restablecer la flora intestinal y pueden ayudar a disminuir los síntomas y acortar los episodios.

2. Productos para posibles urgencias

Aunque estos productos conviene llevarlos todo el año en el botiquín de viaje, son aún más necesarios en caso de que estés en un lugar aislado o lejos de un centro de salud:

Termómetro.

Manta eléctrica.

Tensiómetro.

Pulsioxímetro: Para valorar el oxígeno en sangre.

Sobres con glucosa de rápida absorción.

Termómetro y medicamentos | Freepik

3. Productos contra las picaduras, quemaduras o la irritación con alguna planta

Es muy habitual poder necesitar alguna pomada para necesidades específicas muy comunes. Por eso, es recomendable:

Cremas antihistamínicas o corticoides.

Pomadas regeneradoras y pomadas con antibiótico para quemaduras muy potentes(por contacto con el fuego o con aceite caliente).

Antihistamínico oral: por si con las cremas no fuese suficiente y necesitáramos usar un comprimido para aliviar los síntomas.

4. Productos para heridas y caídas

Son imprescindibles en cualquier botiquín todo el año:

Desinfectantes tópicos con clorhexidina o povidona yodada.

Vendas, gasas, tiritas, tijeras, esparadrapos.

Pomadas antiinflamatorias.

Parches de calor.

5. Tratamientos específicos para enfermedades concretas

Esto depende del paciente que vaya a ir a la casa rural, si ya tiene un tratamiento crónico de base o no, pero no se puede dejar de usar medicamentos para tratar la tensión, la diabetes, problemas cardiovasculares, etc. en caso de necesitarlo habitualmente. Estas personas, además, deben de llevar un botiquín personal adaptado a los días que vayan a estar fuera de casa.

Habría que valorar también la cercanía del entorno rural con un centro de salud, para intentar incluir incluso más medicamentos, pero el botiquín esencial debe llevar como mínimo todos los medicamentos y productos descritos en este artículo.