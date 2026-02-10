Sigue estos pasos para limpiar el baño y evita cometer el mismo error

Aunque creas que así estás ahorrando tiempo y dinero, no es nada recomendable utilizar la misma esponja o trapo de limpieza para el baño, porque lo único que estás haciendo es esparcir as bacterias. Además se multiplicarían los gérmenes ya que las esponjas acumulan restos de suciedad y están húmedas la mayor parte del tiempo. Así que, en resumidas cuentas, lo que tendría que ser una limpieza para mantener la higiene en casa, acabará siendo una fuente de contaminación y una propagación de microbios.

Limpiar la mampara de la ducha | iStock

Antes de empezar con la limpieza a fondo, recuerda tener a mano los productos adecuados y una bayeta para cada zona, ya que no todas se ensucian igual ni requieren el mismo cuidado. Separa los materiales por secciones: lavabo, bidé, váter, mampara o azulejos, y así evitarás contaminar unas superficies con otras. Además, usa guantes para protegerte y ventila bien el baño mientras limpias, para reducir la humedad y evitar que se acumulen olores fuertes. Así harás que la limpieza sea mucho más efectiva.

Empieza por las zonas menos sucias, como el espejo o el lavabo, y termina por las más sucias, como el váter. La intención de seguir este orden es no propagar gérmenes de unas zonas a otras. Además, así el trabajo resulta más práctico y suele ser más rápido y eficiente, ya que estarás dejando cada zona realmente limpia. Eso sí, es muy importante dejar actuar los productos químicos para que eliminen bien la suciedad.