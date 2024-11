Anabel Pantoja, a los que la critican tras dar a luz: "Esta es mi realidad"

La maternidad es una de las experiencias más transformadoras en la vida de una mujer. Desde el momento que sabe que está embarazada hasta el parto, se produce un proceso que afecta al cuerpo, la mente y las emociones: cambios físicos, alteraciones hormonales, desafíos, una nueva percepción del mundo... Todo este período de cambios continúa también después del parto con una fase de adaptación física y emocional a la nueva etapa vital.

En una época como la actual en la que las redes sociales tienen especial relevancia, influencers, celebrities y personajes públicos comparten con sus seguidores la mayoría de los momentos que viven durante el embarazo. Sin embargo, muchas veces se da una imagen idealizada alejada de la realidad; por eso, hay quien apuesta por mostrarse tal y como es, para desmitificar la maternidad y hablar de todo lo que realmente sucede.

Así lo ha hecho Anabel Pantoja con vídeo en su cuenta de Instagram en el que se la ve de lo más natural y lanza un mensaje a todas esas personas que la critican.

Cinco días después de ser madre

El pasado 23 de noviembre, Anabel dio a luz a su hija Alma y lo quiso compartir con sus seguidores con una foto de ella y su marido, David Rodríguez, abrazando a la pequeña.

Durante estos días, la sobrina de Isabel Pantoja ha ido subiendo vídeos en las Stories en los que se veía una Anabel muy emocionada y llorando recibiendo regalos para la recién nacida y para ella, como ramos de flores o desayunos. A raíz de esto, cuenta que ha recibido muchas críticas, tanto por redes sociales como desde programas de televisión y, por eso, ha querido plantarse y mandar un mensaje a sus haters.

"Lo único que me hace falta es un poco de comprensión"

Sin maquillar, en pijama y desde el lavabo, Anabel ha explicado cómo es su día a día "entre compresas, crema de almorranas, toallas...", una situación que han vivido todas las madres y que ella está viviendo por primera vez. "Es como un choque de realidad. Te lo advierte la matrona, te lo advierte tu madre, te lo advierte el mundo, pero hasta que no te viene, no lo compruebas", se sincera.

De la manera más natural, muestra cómo le ha quedado el cuerpo tras el parto: "Esta es mi realidad, ojalá pudiera deciros que estoy súper delgadita, súper mona, andando bien... pero estoy feliz porque he decidido traer al mundo a la niña más maravillosa para mí", cuenta Anabel para después dirigirse a todas esas personas que la critican.

Pide comprensión y afirma que "hay gente muy cruel", como aquellas personas que no la conocen y la critican y dan "por hecho cosas que a lo mejor son mentira totalmente". Es consciente de que no puede caer bien a todo el mundo, pero se pregunta qué ha hecho de malo para recibir todos estos comentarios negativos e hirientes, como "esta tía dice sandeces, esta tía me pone enferma".

Sobre las opiniones que le han llegado de salir siempre llorando en los vídeos mostrando los regalos, la sevillana recuerda que vive lejos de su familia y amigos ("con un océano de por medio porque yo he querido y porque aquí está mi casa"), que los echa de menos y cualquier muestra de cariño la recibe muy emocionada: "Que me manden mi tostada de aguacate que llevo desayunando seis años en Canarias y me lo manden mis amigas, con mi princesa al lado, ¿qué tiene de malo, es ridículo?", se pregunta Anabel. "Hay compañeros y compañeras que me conocen y saben que lloro por una mosca, ni me hacen falta hormonas ni me hace falta parir", añade.

Para terminar, manda "un beso a todas las mamis, que me parecéis unas superheroínas" y relata que está pasando por "un choque psicológico importante, no es malo, no me estoy quejando, al revés, estoy encantada, pero también estaría encantada de que se me comprendiera y que voy a seguir subiendo y compartiendo mis realidades, mis llantos, mis almorranas".