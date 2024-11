Anabel Pantoja, su mensaje a David Rodríguez tras haber dado a luz: "No la has parido, ni la has llevado dentro"

Este sábado 24 de noviembre Anabel Pantoja se convertía en madre de su primera hija junto a su novio, David Rodríguez. Un momento muy especial para la pareja que lo ha vivido con mucha emoción.

"ALMA 23/11/24. Acabas de tatuarte en nuestra piel para los restos", escribía la sobrina de Isabel Pantoja junto a esta bonita imagen familiar con la pequeña recién nacida.

Aunque de momento la influencer no ha desvelado información sobre cómo fue el momento del parto, parece que tanto ella como la pequeña se encuentran perfectamente y este mismo domingo ya recibían el alta y volvían a casa y así lo mostró a través de sus stories de Instagram. La pequeña ha nacido en Gran Canaria donde Anabel decidió fijar su residencia hace tiempo. Stories que también utilizaba para dar las gracias por todo el cariño recibido y donde hacía su primera reflexión como madre: "No puedo expresar con palabras lo vivido en el parto, conocerla y mirarle a la cara. Gracias infinitas y de corazón a todas las personas que habéis tenido un minuto para escribirme y desearnos lo mejor, sé que lo hacéis de verdad".

"Mi estado: en una nube y en shock. Quería decir públicamente mi admiración y respeto a todas las madres que han parido hace 50 años, sin medios, adelantos y en sus propias casas, como mis abuelas. Todas ellas son unas súper heroínas. Y por supuesto, mi respeto a todas las madres. Ahora es algo que valoro y me eriza la piel solo pensarlo", añadía.

Unas redes sociales que se han plagado de comentarios felicitando a la influencer y a David por su nueva paternidad. Entre todos ellos, el de su exmarido Omar Sánchez, que no dudó en dedicarle unas bonita palabras a Anabel.

Pero si entre todos los mensajes ha habido uno cargado de amor ese es que le ha dedicado Anabel a su novio, David Rodríguez, tras convertirse en padres: "No la has parido, ni la has llevado dentro 9 meses. Pero has sido el mejor compañero y padre que he podido tener para esta aventura. Juro, que cada vez que te miro y te veo con ella digo: Dios, estas dos personas son mi familia", escribe junto a esta preciosa instantánea de los tres juntos.