Alba Carrillo se sincera sobre la posibilidad de volver a ser madre y cómo fue su proceso para congelar óvulos

Alba Carrillo siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua, especialmente cuando se trata de su vida personal. Con el Día de la Madre a la vuelta de la esquina, la modelo y colaboradora de televisión ha querido compartir con sus seguidores una reflexión honesta sobre un tema que la ha acompañado durante los últimos años: la posibilidad de ampliar la familia.

A sus 39 años, Alba ya es madre de Lucas, fruto de su relación con Fonsi Nieto. Sin embargo, la sombra de la presión biológica la llevó a tomar una decisión clave hace un lustro. "Cuando yo tenía 34 años congelé óvulos. Fue el regalo que me hice", confiesa en su último Reel. Un proceso que, aunque físicamente no le resultó traumático, sí estuvo marcado por la carga mental: "Fue más dramático la presión que sentía obsesionada con el hecho de pasar a la edad fértil y no poder tener más hijos".

El fin de la "obsesión"

Para Alba, la vitrificación de óvulos no fue solo un procedimiento médico, también lo vio como una herramienta de salud mental: "Cuando congelé los óvulos, esa obsesión por la caducidad biológica terminó y me relajé muchísimo". De hecho, lanza un mensaje reivindicativo al asegurar que este proceso debería estar cubierto por la Seguridad Social para garantizar a las mujeres una "reproducción tranquila".

A pesar de tener esa "puerta abierta", Alba tiene hoy una certeza absoluta: si vuelve a ser madre, no será sola. Y el motivo tiene nombre propio: su hijo Lucas.

Por qué descarta la maternidad en solitario

Aunque en el pasado se planteó seriamente ser madre soltera —en concreto, cuando su pareja de entonces no compartía ese deseo—, su perspectiva ha cambiado tras analizar su situación familiar. "Como yo ya tengo un hijo previo, no es igual que cuando no has sido madre", reflexiona.

El miedo a la responsabilidad que recaería sobre Lucas en caso de que a ella le ocurriera algo es el argumento de más peso: "Ahora me pasa a mí algo y entonces Lucas tiene que asumir esa responsabilidad que he decidido contraer yo". Alba reconoce que no quiere que un segundo hijo tenga "menos posibilidades" o una estructura familiar diferente a la que ha vivido su hermano.

Está abierta al amor

La decisión de Alba Carrillo viene motivada por un correo electrónico que acaba de recibir para renovar la custodia de sus óvulos. Aunque por ahora el "no" a un segundo hijo pesa más, ha decidido seguir adelante con el proceso legal por un único motivo: "Lo voy a hacer por si me enamoro. Es la única opción que veo en la que yo podría volver a ser madre".

"¿Volver a ser madre? No lo sé, pero sí sé que no será sola", concluye.