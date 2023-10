El abrazo de Alba Carrillo y Fonsi Nieto que refleja cómo es su relación actual

Alba Carrillo está Lista para la Vida, como así ha reflejado en su primer libro. Después de un año de lo más complicado a nivel profesional, la televisiva se ha lanzado con este proyecto.

"Todos mis hijos nacen en octubre y empiezan con la letra L", ha escrito en su perfil de Instagram, donde también ha querido dar las gracias a toda las personas que la ha apoyado en el proceso, entre las que se encuentra Fonsi Nieto.

Como no podía ser de otra manera, el expiloto no se ha perdido la presentación del libro celebrada en el Círculo de Bellas Artes de la capital. Una jornada de lo más emocionante que ha culminado con un gran abrazo entre dos ex bien avenidos.

Alba Carrillo recibe a Fonsi Nieto en la presentación de su libro | Europa Press

Fonsi Nieto ha llegado junto a su actual pareja, Maider Barthe, demostrando que ambos mantienen una excelente relación con Alba Carrillo, pase el tiempo que pase.

El expiloto, que también iba junto a su hijo Lucas, ha saludado de forma cariñosa a Carlos Carillo y Lucía Pariente, los que un día fueron sus suegros. Un afecto a la familia de su hijo que también ha quedado reflejado en el saludo a Alba, eufórica en un día tan especial.

Alba Carrillo y Fonsi Nieto | Gtres

Su historia de amor comenzó en 2010, cuando Fonsi acababa de separarse de Carmen Jordá. Un año después dieron a bienvenida a su único hijo en común, pero pronto esta mediática relación llegó a su fin. A día de hoy, a pesar de los años, Fonsi y Alba mantienen una excelente relación. Y así han dejado claro en este vídeo de Europa Press del que han sido protagonistas.