Adiós a las terrazas perfectas: así es la tendencia Slow Terrace que triunfa este verano

Más que una forma de decorar, esta corriente propone una nueva manera de disfrutar de los espacios exteriores. El objetivo ya no es crear una terraza de revista, sino un rincón que invite a desconectar del día a día y a disfrutar de momentos de relax.

El concepto de la tendencia Slow Terrace se basa en una idea muy sencilla: que el espacio transmita tranquilidad. Por eso, los expertos recomiendan dejar a un lado los elementos excesivamente decorativos y centrarse en aquellos detalles que generan una sensación de bienestar y confort.

La terraza de Villa Olimpia | Abahana Luxe

Los materiales naturales son uno de los pilares de esta tendencia. La madera, el ratán, la cerámica artesanal, la piedra o las fibras naturales como el lino se convierten en los grandes protagonistas de la decoración, aportando calidez y un aspecto mucho más acogedor.

En cuanto a la paleta de colores, predominan los tonos suaves inspirados en la naturaleza. Beige, arena, terracota, blanco roto, verde oliva o colores piedra ayudan a crear ambientes relajados y luminosos, alejados de los tonos más fríos o llamativos.

Latambién juega un papel fundamental. Las luces cálidas, las velas y las guirnaldas permiten crear una atmósferay acogedora cuando cae el sol, transformando la terraza en un

Las plantas son otro elemento imprescindible. Además de aportar frescura y color, ayudan a dar sensación de conexión con la naturaleza, uno de los principios fundamentales de esta tendencia decorativa.