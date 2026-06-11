Por qué poner sal en los rincones de casa ayuda a reducir la humedad

Uno de los trucos más populares consiste en colocar pequeños recipientes con sal en determinados rincones del hogar, especialmente en zonas con poca ventilación. Aunque para algunos pueda parecer una costumbre extraña, lo cierto es que tiene una explicación.

La sal posee una gran capacidad para absorber la humedad presente en el aire. Por este motivo, muchas personas la utilizan en armarios, trasteros, sótanos o habitaciones donde suele acumularse condensación. Al reducir el exceso de humedad, ayuda a prevenir la aparición de moho, malos olores y manchas en paredes o tejidos.

Echar Sal en una Olla | EÑE

Además, se trata de una alternativa muy económica frente a otros productos diseñados específicamente para combatir este problema. Basta con colocar un pequeño recipiente con sal gruesa en la zona afectada y sustituirlo cuando empiece a humedecerse.

Pero sus usos no terminan ahí. A lo largo de la historia, diferentes culturas han atribuido a la sal propiedades relacionadas con la limpieza y la purificación de los espacios. Aunque estas creencias forman parte de tradiciones populares y no cuentan con respaldo científico, muchas personas continúan utilizándola como símbolo de renovación y bienestar dentro del hogar.

Sea por motivos prácticos o por tradición, lo cierto es que este sencillo truco sigue ganando popularidad. Una solución natural, sostenible y al alcance de cualquiera que puede ayudar a mantener algunas estancias más secas, frescas y agradables sin necesidad de recurrir a productos químicos.