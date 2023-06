Adelgazar en verano: ¿Sirve entrenar mucho en poco tiempo?

El verano está aquí y llega acompañado de los mensajes promocionales de cada año que invitan a adelgazar, entre ellos los que se refieren a la conocida como "operación bikini".

El primer dato que nos tiene que quedar bien claro en cuanto a transformación física es que la "operación bikini" no existe. Estos dos argumentos deberían convencernos de ello:

En primer lugar, se trata de una campaña publicitaria que se aprovecha de la imagen estereotipada que nos vende cuerpos delgados y perfectos. La realidad es que no existe una imagen perfecta, pero sí un estado físico y emocional que contribuye a nuestra salud y a nuestra felicidad. Vivir pendientes de los requisitos estéticos sociales nos impedirá ser felices, porque siempre nos faltará algo para alcanzar la perfección.

En segundo lugar, resulta imposible conseguir beneficios físicos destacables en un corto espacio de tiempo, y vamos a ver por qué.

Inactividad el resto del año

Para poder realizar un entrenamiento específico hay que llevar a cabo una adaptación anatómica durante unas 3 o 4 semanas. Esto supone preparar las estructuras musculares, articulares, tendinosas y ligamentosas para entrenamientos concretos, lo que significa que durante ese primer mes el cuerpo no está preparado para realizar esfuerzos intensos. De lo contrario, corremos el riesgo de sufrir una lesión que nos impida seguir entrenando.

Toda una vida de malos hábitos

¿Cuánto tiempo te ha llevado alcanzar tu estado de forma actual? Responder a esta pregunta nos dará la clave.

No se puede revertir en poco tiempo una situación que llevas meses o incluso años instaurada en tu cuerpo. Por ejemplo, si tienes un porcentaje muy alto de grasa desde hace 10 años, no puedes pretender perderlo en poco tiempo. Menos aún en uno o dos meses. Para conseguir resultados duraderos y saludables hay que realizarlo con una progresión adecuada y de forma paulatina.

¿Es posible perder peso en poco tiempo?

En la mayor parte de las ocasiones, la "operación bikini" va ligada a la pérdida de peso. Una pérdida de peso saludable implica deshacerte de un máximo de entre 500 gramos y 1 kilo a la semana.

Si tu objetivo es perder peso graso, ten en cuenta este dato a la hora de planificar cuándo quieres empezar a perderlo. De hecho, mi consejo no iría enfocado a iniciar la dieta y el deporte un mes concreto, sino a que empieces cuanto antes a incluir el ejercicio físico en tu rutina y a añadir buenos hábitos de alimentación. El tiempo y la constancia te conducirá a perder el peso graso que tu cuerpo necesite para tener una salud adecuada.

Qué es el principio de supercompensación

Los retos como la "operación bikini" suponen entrenar mucho durante seis u ocho semanas para "aprovechar" el tiempo y "compensar" lo que no se ha hecho el resto del año. Lamentablemente, no se pueden recuperar los meses perdidos en unas pocas semanas, y tampoco se puede aprovechar mucho mejor el tiempo porque el cuerpo necesita sus fases de adaptación.

Según el principio de supercomensación, si metemos muchos estímulos que estresan el cuerpo sin permitir que se recupere, no conseguiremos mejorar. De hecho, el efecto tiende a ser el contrario: nos encontraremos peor hasta que el cuerpo recupere. En casos extremos se puede producir un sobreentrenamiento que nos obligue a parar durante varias semanas.

Cómo adelgazar en verano

No debes hacer nada que no debas hacer en otro momento del año. Lo que no has entrenado durante el resto del año no lo vas a poder conseguir en unas semanas.

Evidentemente, hacer ejercicio físico va a conseguir que te encuentres mejor. Aunque solo sea un mes, vas a verte mejor y va a mejorar tu forma física. Más aún si llevas tiempo sin hacer ejercicio, porque al principio las mejoras son más evidentes.

Lo que debes tener claro es que no vas a conseguir objetivos ambiciosos ni muchas cosas de las que te venden desde el mundo del fitness.

¿Es verdad que en verano se suele perder peso de forma natural?

La llegada del verano tiene una buena noticia: El cuerpo tiende a acumular grasa durante el invierno para combatir las bajas temperaturas, mientras que en verano se tiende a perder grasa y, en los cuerpos más delgados, a definir.

Por lo tanto, si durante todo el año has estado activo, la llegada del buen tiempo es un buen momento para definir mejor la musculatura. De hecho, es menos recomendable realizar rutinas de aumento de masa muscular en estas fechas, porque es más complicado de conseguir.