Adelántate a la cuesta de enero con estos consejos

Las Navidades traen momentos de celebración en familia, eventos con amigos y concluye con la compra de regalitos, tras el fuerte desembolso que ello conlleva, llega el momento de echar números.

Si quieres evitar la temida "cuesta de enero", comparto contigo mis mejores consejos para llegar a fin de mes, además te servirá para adquirir hábitos saludables y que este 2024, además de salud y amor, también ahorres dinero.

Controla tus finanzas

Para comenzar a ahorrar, debes hacer un balance de tus finanzas: ingresos y gastos. Dentro de los gastos encontrarás los gastosfijos -como el alquiler o la hipoteca, la comida y el transporte- y gastos variables. Estos últimos en la mayoría de los casos es de los que podemos prescindir: reducir comidas en restaurantes o delivery, así como acotar el dinero destinado a ocio.

Puedes realizar tu balance en un Excel, pero si te resulta difícil o no tienes fácil acceso, existen multitud de apps gratuitas destinadas al ahorro y que puedes manejar desde tu smartphone.

Reduce tus gastos

Siempre hay gastos de los que puedes prescindir, es importante que entiendas que limitar los gastos es importante para equilibrar tu economía. Tenemos gastos "invisibles" en nuestro día a día, son pequeñas cantidades que te vas dejando diariamente sin darte cuenta: desayunar en la cafetería del trabajo, un refresco a diario…

Te puede servir de guía la regla 50/20/30, no es aplicable a todos por igual, sin embargo, te puede ayudar a organizarte en el momento de realizar tu balance.

50% de tu sueldo para gastos fijos

20% de tu sueldo para ahorro

30% de tu sueldo para gastos variables

Revisa tus facturas y suscripciones

Es momento de revisar tus facturas, esto te puede llevar a ahorrar un 15% más al mes: luz, adsl, teléfono… las compañías por el mero hecho de captar nuevos clientes, te ofrecen planes promocionales de los que poder aprovecharte y de paso reducir tus gastos fijos. ¡Te sorprenderás!

Revisa tus suscripciones:es probable que disfrutes de varias plataformas similares y quizá en alguna de ella lleves meses sin entrar: Amazon Prime, Netflix, HBO… es momento de revisar cuáles realmente utilizas y descartar las que ya no.

Busca ingresos adicionales

Si no has sabido organizar tus finanzas y tus gastos superan los ingresos, es momento de buscar alternativas, para sanear tus cuentas. Da una segunda vida a aquellos artículos que no utilices: ropa, electrónica, decoración. Existen multitud de plataformas gratuitas donde poder hacerlo.

Consumo responsable

No acumules más deudas, a veces abusamos de las tarjetas de crédito o de micropréstamos para realizar regalos en estas fechas.

para realizar regalos en estas fechas. Aprovecha las rebajas para realizar tus compras, haz una lista de la compra, para evitar picar en cosas que realmente no necesitas.

para realizar tus compras, haz una lista de la compra, para evitar picar en cosas que realmente no necesitas. Haz pequeños cambios en casa: utiliza bombillas de bajo consumo, utiliza enchufes wifi para evitar esos consumos fantasma, de aparatos en standby. Mantén la calefacción a baja temperatura, apagar y encender, genera picos de consumo que verás reflejados en tu factura. Apaga las luces a tu paso. (Por cierto, comparar en internet, te ayudará a encontrar los mejores precios).

Es importante concienciarnos, para salir airosos de la cuesta de enero, si convives en familia, recuerda hacer partícipe a todos los miembros. Marcar objetivos a corto y largo plazo ayudará a mantener la motivación de todos.