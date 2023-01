¿Te cuesta ahorrar? Quizás sea culpa de los gastos hormiga, fantasma y vampiro

Si algo recordaremos del tramo final de 2022 es la subida de precios generalizada. Actualmente, todos los servicios y productos son más caros que hace un año, pero el dinero que entra en nuestra cuenta cada mes sigue siendo el mismo. Esto hace que cada vez nos cueste más llegar a final de mes (y ya no hablemos de ahorrar, que se está volviendo una misión imposible).

Por eso, ahora más que nunca es importante conocer conceptos como el gasto hormiga, el gasto fantasma y el gasto vampiro, para poder ser conscientes de la cantidad de dinero que destinamos a cada cosa.

Estos gastos pueden marcar la diferencia entre ahorrar o no una parte de nuestro sueldo cada mes. Descubre qué hábitos debes cambiar para que el dinero no desaparezca de tu cuenta sin saber por qué.

¿Qué son los gastos hormiga?

Los gastos hormiga son aquellos pequeños gastos diarios, los cuales nunca has tenido en cuenta hasta ahora que el café diario ha pasado a valer más de 2 euros. Y no solo es el café, son todas aquellas cosas baratas por las que "no te duele" gastar dinero: un snack, un refresco, la propina en un restaurante, un paquete de tabaco, esa compra extra en el supermercado que no es imprescindible…

Esto provoca una fuga de dinero imperceptible, pero que te hace más pobre. Para ponerle remedio, trata de hacer la prueba de anotar en una libreta todos estos pequeños gastos y suma el total al final de mes. Una vez analices la cifra resultante, márcate un objetivo para el próximo mes y trata de no superarlo.

Di "no" a ese viaje en taxi que podías hacer en autobús, a esa cerveza de más que te has tomado con los amigos o al tercer café del día. Ajusta el cinturón en estos pequeños detalles y notarás la diferencia.

¿Qué son los gastos fantasma?

Por el nombre, este tipo de gasto podría parecer lo mismo que el hormiga, pero la diferencia es que estos no los controlamos, pues normalmente son suscripciones que nos descuentan dinero del banco de forma automática el mismo día cada mes.

Una compra pagada a plazos, la cuota del gimnasio, la suscripción a Netflix, HBO y Spotify, el espacio de almacenamiento en iCloud…

Párate a pensar si necesitas todos estos servicios y anímate a anular aquellos que solo tienes "por si a caso". A final del año, esos 10 euros al mes que dejes de pagar, se van a notar.

¿Qué son los gastos vampiro?

Aquí encontramos los gastos que están “chupándonos” el dinero de nuestra cuenta constantemente, cual vampiro. Son, por norma general, los gastos relacionados con el agua, el gas y la electricidad.

Con esto no queremos decir que dejes de tener luz y agua en casa, simplemente que compruebes que no tienes contratada más potencia de la que necesitas y que vigiles las horas a las que pones lavadoras. También puedes tratar de ahorrar en gasto de agua cambiado la cisterna del váter por una de doble descarga.

Una vez tengas identificados todos los gastos, trata de ahorrar alrededor del 10% de tu sueldo, siempre y cuando eso no te haga incumplir ningún tipo de pago.