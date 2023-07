Los 8 imprescindibles de Mercadona para disfrutar del verano que no pueden faltar en tu lista de la compra

¡Por fin llega el verano! Las vacaciones, los chapuzones, aperitivos y los planes para disfrutar de los meses de calor. Si quieres un verano perfecto, toma nota de estos imprescindibles de Mercadona para comer, beber y cuidarte que no pueden faltar en tu lista de la compra.

Uno de los platos estrella del verano, sin duda, es el gazpacho. Cuando llega el calor, es la opción perfecta para mantenernos hidratados y tomar una comida ligera y fresca.

El gazpacho de Mercadona tiene una textura ideal y su sabor nos recuerda al de toda la vida. Cuando lo tomas, distingues todas las hortalizas frescas: tomate, pimiento, pepino...

Además, lo puedes encontrar en dos tamaños: de 1 litro , o en botellas pequeñas de 330 ml para llevarlo contigo a cualquier parte.

Si lo pruebas, no podrá faltar en tu nevera para tomar un vaso bien fresquito o ponerlo en un plato y añadirle trocitos de jamón, picatostes… ¡Riquísimo!

¡Fácil, deliciosas y rápidas! Las tortillas de trigo de Mercadona se han convertido en un must-have por su versatilidad: puedes hacer fajitas, tacos, conos...

Puedes prepararlas saladas o dulces, con los ingredientes que más te gusten, y no tardarás nada en la cocina. Es una propuesta ligera y saludable perfecta para comidas y cenas.​

Su envoltorio cuenta con un nuevo sistema de abre y cierra fácil que conserva las tortillas en perfecto estado, aunque seguro que durarán poco en tu despensa por su apetecible sabor.

También puedes encontrar estas tortillas de trigo en distintas versiones: integral, 100% integrales, la maxi especial para wraps y la versión mini especial para tacos.​ ¡Para todos los gustos! Descubre algunas recetas de lo más apetecibles aquí.

En verano pasamos mucho tiempo al aire libre: escapadas al campo, baños en playas y piscinas, picoteos con amigos... Y nada mejor que acompañar esos momentos de una bebida refrescante.

Algo que no puede faltar en tu nevera es el clásico tinto de verano, pero con un secreto: tiene 0% alcohol y azúcares, además de un ligero sabor a limón que le da un toque de lo más especial. ¡Perfecto para disfrutar todos de él!

En los picnics, un buen terraceo o una cena ligera, no pueden faltar las aceitunas Chupadedos. Si todavía no las has probado, te anunciamos que serán un básico imprescindible.

Son uno de los aperitivos por excelencia, pero con el aliño especial al estilo chupadedos, con especias, pimientos, ajos… y un sabor impresionante.

Ningún verano está completo sin la mayonesa, una de las salsas por excelencia. Solo tienes que abrir el bote y disfrutar de su suave sabor. También puedes acompañar y cocinar platos fríos y calientes.

Asegúrate de tener esta salsa siempre en tu nevera para preparar todo tipo de platos y recetas. Es perfecta para preparar ensaladillas, espárragos, gambas, huevos rellenos... o simplemente aderezar cualquier plato.

Si quieres descubrir deliciosas recetas con mayonesa, haz clic aquí.

Cuando llega el calor, los helados enamoran. Son uno de los productos más aclamados que están presentes en los congeladores de todas las casas.

Si estás intentando controlar lo que comes para mantener la operación bikini, ¡no te preocupes! Están disponibles en formato mini, ideal para darte un capricho. Te recomendamos:

Mini Biscuit: helado de crema de galleta especiada con salsa interior y cobertura crujiente de galleta con trozos de galleta especiada y caramelizada. ​

¡Hora del bronceado! Pero siempre con precaución. En verano pasamos mucho tiempo al aire libre: playa, piscina, terracitas... o simplemente dar un paseo. Tenemos que prestar atención al cuidado de nuestra piel y a protegernos del sol.

Llega una novedad a los lineales de Mercadona: el spray solar Bifásico FPS 50+, un agua solar bifásica. Es un nuevo concepto de protección solar que consiste en una textura acuosa y de fácil absorción que deja la piel suave y fresca, además de reafirmarla y repararla.

Tienes una amplia gama para elegir tu protector solar. Ten en cuenta a la hora de escoger tu protector solar que sea resistente al agua, con una protección adecuada y con filtros solares frente a UVA/UVB.​

Te damos unos consejos para cuidarte bajo el sol aquí.

Los paseos a la orilla del río y las excursiones son un auténtico placer, especialmente en los días de verano. ¡Y tenemos un básico que no puede faltar en tus escapadas!

Ahora que inauguramos temporada de mosquitos, tienes que llevar siempre en tu mochila este spray repelente de insectos.

Puedes aplicártelo en todo el cuerpo, evitando el contacto con los ojos. Así evitarás picaduras y conseguirás una protección antimosquitos hasta 6 horas.