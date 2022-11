Los 5 árboles de Navidad más vendidos de Amazon: frondosos, nevados… como de verdad

La época más emotiva y familiar del año ya está aquí. Queda solo un mes para que los más pequeños se ilusionen con la magia de la Navidad y los mayores nos contagiemos de su ilusión. Para entrar en calor, ¿qué mejor que empezar a decorar nuestras casas? Es el momento de sacar el polvo a las cajas de adornos navideños y de buscar el árbol de Navidad perfecto.

Mil bolas, algunas luces y largas tiras de espumillón adornarán nuestro árbol de Navidad, sin duda, un gran protagonista en estas fiestas. Al ser el lugar donde los Reyes Magos y Papá Noel depositan los regalos, debemos darle la importancia que realmente tiene. Para que no te pille el toro, ahora es la época perfecta para encontrar el abeto ideal y, por eso, te traemos la selección más destacada de árboles de Navidad de Amazon.

Los mejores árboles de Navidad de Amazon

Árboles de Navidad que parezcan de verdad

Tradicionalmente, es en lugares como Estados Unidos donde la mayoría de familias deciden comprar un abeto real. Por lo general, en los hogares españoles se opta por adquirir árboles de plástico, algo que sale más rentable porque los podemos reutilizar.

Si siempre has sentido rechazo por lo artificial, debes saber que encontrar un abeto de mentira con apariencia natural es muy fácil. En Amazon triunfa este árbol de Navidad de más de 200 centímetros con un soporte fácilmente ocultable, ¡parecerá un pino auténtico! Además, los extremos de las ramas simulan estar nevados e incorpora decoraciones de tipo natural como piñas.

Árbol de Navidad con aspecto de pino | Amazon

Árbol con efecto nevado

¿Quién no ha soñado con vivir una Navidad de película en la que la nieve es la protagonista? Aunque el cambio climático puede que lo imposibilite, puedes generar esta sensación con el siguiente abeto. Amazon incluye en su catálogo un árbol artificial con efecto nevado, en el que sus 618 ramas presentan una apariencia de lo más invernal. Puedes escoger entre cinco alturas para adaptarlo a tu casa.

Árbol de Navidad con efecto nevado | Amazon

Árboles de Navidad pequeños

El árbol de Navidad suele ocupar una parte importante de la estancia, así que si nuestro hogar no cuenta con demasiado espacio libre, es probable que nos decantemos por no montar el abeto, ya que la mayoría son gigantes. De todas formas, no debes tirar tu espíritu navideño por la borda: en Amazon puedes encontrar pinos de tamaño reducido.

Por menos de treinta euros puedes comprar un mini árbol de 90 centímetros o de 150. Para no restarle protagonismo, móntalo encima de un mueble para que sea más visible.

Árbol de Navidad pequeño | Amazon

Árbol de Navidad muy frondoso

Si lo que te gusta es que el árbol reine por encima del resto de cosas, la mejor opción es comprar un árbol muy frondoso, con muchas ramas. Este que te proponemos es el más vendido, cuesta menos de 50 euros y cuenta con 705 extremos que deberás decorar con tus adornos favoritos. Pero no te preocupes, aunque te estarás un buen rato montándolo, su sistema de montaje es sencillo. Además, su acabado ofrece un aspecto muy realista al contar con un degradado de verdes muy natural.

Árbol de Navidad frondoso | Amazon

Árboles de Navidad originales

Para las inconformistas siempre hay opciones. Si te has planteado darle un giro a la tradición, puedes empezar por comprar un árbol diferente y único. Igual que la moda de llevar un total look monocromático, también existen abetos de Navidad de colores, más allá del clásico verde. Por ejemplo, Amazon tiene entre los más vendidos este pino totalmente blanco y brillante, que dará un toque elegante y delicado a tu salón por solo 40 euros.

Árbol de Navidad blanco | Amazon

