Paz Padilla y Anna Ferrer se adelantan a la Navidad y sus seguidores protestan: "Qué disparate"

Apenas nos estamos recuperando de la resaca de Halloween y ya hay quien piensa en la Navidad, como Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer.

Mientras algunos seguimos teniendo alguna araña de mentirijilla (o no tanto) y calabazas arrugadas en una esquina decorando la casa con la mejor intención, en la casa de 'las Padilla' está a punto de acabar el año.

Y es que este tándem es de hacer las cosas bien (y al estilo Padilla). Paz y Anna no se andan con bromas para celebrar la llegada de la época que con más ilusión les hace: la Navidad.

Madre e hija conforman un muy buen equipo y así han presumido muy felices de las nuevas decoraciones de su casa (con renos incluidos).

"Lo mejor de la Navidad es poder vivirla con ella, con la misma ilusión como cuando era una niña", escribía Paz Padilla recordando lo que le gusta pasar tiempo con su hija.

Ambas, muy unidas, se han pasado todo el viernes decorando un precioso árbol con adornos de cristal, a ritmo del himno navideño por excelencia, 'All I want for Christmas is you', con algún toque de 'Queen' de por medio.

Entre todo este subidón de colores, guirnaldas y bolas, Anna Ferrer nos recordaba, entre risas, que aún estamos a 11 de noviembre, pero eso a ellas no parecía preocuparles.

Captura Instagram Anna Ferrer | @annafpadilla

Sin embargo, parece que sus seguidores no comparten tanto el entusiasmo y hay muchos que las han criticado, pues no entienden tanta prisa por adelantarlo.

"El año que viene podéis empezar a ponerlo en verano", "qué disparate", "en Sevilla con 27 grados da grima pensar en el árbol de Navidad", "cuando llegue Navidad no queda ni una bola", "aún no estamos en Adviento", se lee entre los comentarios.

Y es que hay mucho que les han recordado que "tradicionalmente" se decora la casa en el puente de diciembre y que es "muy pronto".

Sea como sea, no hay nada que vaya a perturbar la emoción en Villa Padilla, pues madre e hija están más que felices y entusiasmadas por pasar juntas esos bonitos días del año.

Seguro que te interesa...

Anna Ferrer y Paz Padilla se van de gira en furgoneta para vender ropa en los mercadillos