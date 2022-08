5 agendas para el nuevo curso que puedes encontrar en Amazon

La vuelta de vacaciones supone un cambio de mentalidad importante. Venimos de una época en la que los días no tienen horas, los compromisos suelen ser improvisados y la palabra estrés ha sido suprimida de nuestra mente.

Con la llegada de la rutina, es imprescindible mantener una buena actitud para evitar sentir frustración. Para lograr empezar el curso de una forma tranquila, organizada y relajada, el orden es imprescindible, un hábito que si llevas a cabo todo el año te permitirá llegar a todo y reducir el estrés.

Las agendas quieren conseguir este propósito. Puede que siempre que lo hayas intentado, tu planificador haya acabado abandonado, pero eso es debido a que no has dado con la agenda que mejor se adapta a ti. Eso no es una excusa, ya que en el mercado existen mil modelos de agendas con formas de organización diferentes, solo debes buscar la que te vaya mejor.

Qué agenda puedo comprar para organizarme bien

Agenda con intervalos horarios

Si tus días estén muy recargados y eso te lleve a olvidar tareas o a llegar tarde a compromisos, debes elegir una agenda que divida los días en intervalos de treinta minutos. No se te va a pasar nada y podrás tener presentes las horas que te queden disponibles para dedicarte a ti.

La que te proponemos es de tapa blanda negra, con bordes oro rosa que le dan un acabado original. Además, las páginas son de alta calidad y se incluyen apartados para anotar direcciones y contactos.

Agenda con planificador diario | Amazon

Agenda con calendario mensual

Para los que prefieren tener una perspectiva del mes completo, la siguiente agenda te permitirá organizar las semanas de los próximos dieciséis meses, con un pequeño hueco cada día para que incluyas las fechas de tus examenes.

Además, contiene creadores de hábitos, notas, listas de regalos e incluso páginas para controlar los gastos. Sin duda, lo más destacado es su originalidad, ya que el diseño que nos ofrece es de lo más atractivo y colorido, algo que te animará a estar todo el día apuntando.

Planificador mensual | Amazon

Cuatro estaciones en una agenda

Para que vivas el paso de las estaciones como nuevos comienzos, este planificador puede ser la clave. La gran peculiaridad es que cuenta con un separador para cada estación del año para que pases página y empieces la siguiente época al máximo.

Su organización es a día por página y cada folio tiene un diseño neutro, para que el protagonismo se lo lleven tus anotaciones. Es ideal para llevártela a cualquier lugar gracias a su reducido tamaño.

Agenda con estaciones | Amazon

Agenda con tapa personalizable

La agenda tamaño A5 más cuca está en Amazon. Con una planificación a siete días vista, incluye un diseño de flores rosas muy sencillo a juego con el dorado de las anillas. La gran particularidad es que su portada es personalizable: puedes cambiar tanto la inicial como el nombre y apellido de la portada, eligiendo entre cinco tipos de tipografía. Es una agenda ideal para hacer un regalo distinto.

Agenda con tapa personalizable | Amazon

Dónde comprar una agenda básica

Si lo que buscas es una agenda minimalista, este organizador cumplirá tus expectativas. Puedes elegir el modelo, el color y el tipo de tapa para crear tu combinación perfecta. Entre los modelos, se encuentra el tamaño bolsillo, ideal si no quieres que ocupe demasiado espacio.

Cada par de páginas incluye una semana vista y un apartado para que efectúes todas las anotaciones que creas imprescindibles, además de poder complementarlas con los stickers que trae la agenda y poder consultar las franjas horarias de cada país con un mapamundi.