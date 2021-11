Tatuajes en los dedos: ¿Si o no? Las mejores ideas para que no te aburras de ellos

El mundo del tatuaje es un arte que se ha practicado durante siglos como un remedio para recordar un evento, para representar un logro, para expresar emociones o con fines puramente estéticos. A pesar de que todavía queda mucho trabajo por hacer, la sórdida reputación relacionada con la cultura del tatuaje se está desvaneciendo poco a poco; a medida que más los vemos en la piel de las personas que nos rodean, más los normalizamos.

Los tatuajes en los dedos son más populares que nunca y resulta muy difícil resistirse a esta nueva tendencia. Tienen su origen en antiguas tribus, y ahora son una de las características más representativas de algunas celebridades. Estrellas tan populares como Miley Cyrus, Emilia Clarke, Arianna Grande, Cara Delavingne, Hayley Bieber, Dua Lipa, Lana del Rey y muchas otras artistas cuentan con fantásticos tatuajes en las manos que, en algún momento, han hecho que nos replanteemos la idea.

Si los tatuajes en los dedos tienen algo bueno, es que suelen ser pequeños, delicados y prácticamente pasan desapercibidos. Son una opción perfecta para aquellos que quieren tatuarse algo pequeño y al mismo tiempo algo que no llame demasiado la atención. Con el diseño y la ejecución adecuadas, los tatuajes en los dedos pueden ser tan originales como los tattoos en otras partes del cuerpo.

Si estabas pensando en hacerte un tatuaje en los dedos y necesitas algo de inspiración para terminar de convencerte, a continuación te mostramos una lista con las mejores ideas. Son opciones delicadas y atemporales, por lo que será imposible que te aburras de ellos.

Lista con las ideas más originales para tatuarse los dedos de las manos

Los tatuajes en los dedos, además, son una de las opciones más versátiles. Este tipo de tattoo nos brinda la posibilidad de elegir sobre qué dedo y en qué parte queremos tatuarnos la idea. Con ayuda del consejo de un buen profesional y un buen concepto, conseguiremos un tatuaje tan único como desprenden las siguientes imágenes.

Tatuaje lineal de hojas

Si queremos, los tatuajes pueden estar llenos de simbolismos. Las hojas representan la belleza natural, los cambios y el ciclo de la vida. Si te encanta la naturaleza, la delicadeza y los motivos florales, este tatuaje lineal es perfecto. Otra buena idea sería tatuarse esta misma composición, pero una de las ramas posicionarla en uno de los dedos contiguos.

Adornos en los dedos

Otra opción fantástica y muy original son los tatuajes a base de pequeños puntos y ornamentos distribuidos por todos los dedos. Destacan por realizarse con una aguja muy fina, por lo que la sutileza está más que garantizada. Además, si optamos por elegir tinta blanca, los resultados pueden ser únicos: es un color muy poco utilizado y crean la ilusión de que el tattoo forma parte de nuestra propia piel.

Una palabra o un dibujo en la palma

Si quieres tatuarte algo en los dedos pero tienes algo de miedo a arriesgarte y al mismo tiempo estás buscando una idea original, los tatuajes en la palma de la mano son una gran idea. Puedes empezar por un tatuaje situado en la parte de la falange; ofrecen sutileza como ningún otro a la par que elegancia y delicadeza. Además, otro de los puntos positivos es que nadie tendrá porqué enterarse de que tienes un tatuaje en el dedo si no lo enseñas.

Líneas, puntos y figuras

Las líneas, los puntos y las figuras repartidas entre los dedos de ambas manos es una apuesta segura. La originalidad de este tipo de tatuajes no tiene precedentes, siendo una opción rejuvenecedora y atemporal que puede lucir perfectamente en cualquier tipo de mano. Si a todo ello le añadimos un toque de color, nuestras manos tendrán brillo propio.

Una palabra en la parte interior del dedo

Este es un tatuaje que probablemente has visto mil millones de veces en redes sociales y en las manos de algunas celebridades, por lo que no te resultará difícil encontrar una palabra y una tipografía que encaje con tu personalidad. Es recomendable elegir palabras cortas, y añadir pequeños detalles para no perder la delicadeza que ofrece este tipo de tatuaje en el dedo.

Formas sencillas

Los tatuajes en el dedo a modo de piedra preciosa son otra de las mejores ideas para tatuarse las manos. Si nos decidimos por las líneas y los dibujos simples, las posibilidades son prácticamente infinitas. Muchos tatuajes no tienen porqué tener un significado especial o ultra personal, razón por la que puedes investigar abiertamente y elegir el diseño que más te guste para tus dedos.

Corazón y otras figuras geométricas

Un corazón en el dedo con una línea muy fina es un tatuaje verdaderamente femenino. La posición puede variar en función de nuestros gustos, ya que otra gran opción sería colocar el dibujo en la falange superior. Si no eres un gran fan de esta figura, otra posibilidad son las medias lunas, las estrellas o formas geométricas y abstractas para la zona.

Tatuajes pequeños para los dedos

¿Por qué decidirse por un único tatuaje? Podemos combinar nuestros diseños favoritos y distribuirlos en una composición que quede entre todos los dedos de la mano. Al ser pequeños y ejecutados con una línea tan fina, es imposible que quede sobrecargado. Las runas y las figuras geométricas nunca pasan de moda, dos claves que harán que nunca te aburras de mirarlos.

Motivos florales

Tal y como hemos mencionado líneas más arriba, los motivos naturales y florales pueden representar el ciclo de la vida. Sus diseños son muy delicados, y puede quedar muy femenino según la técnica que se aplique. En este caso, también podemos dejar tatuado el dedo pulgar, y continuar por la mano para completar la composición.

Puntos en los dedos

Si buscamos algo personal a la vez que estético, tatuarse puntos en los dedos es otra de las mejores ideas. El grosor puede variar en función de nuestros gustos, al igual que la posición de todos ellos. Una buena opción es tatuar todas las puntas de los dedos, pero también podemos buscar algo con más significado: un punto en el dedo señala el final de una etapa, y tres verticales un futuro por escribir.

