Las 10 cosas que se pueden cambiar en una relación para que funcione mejor

No, no podemos cambiar a la otra persona en una relación de pareja. Ahora bien, eso no significa que nos tengamos que conformar con absolutamente todo. Hay pequeños y grandes cambios que las parejas podemos aplicar para que nuestra relación sea mejor y seamos más felices.

¿Qué pasa cuando las parejas no están bien juntas?

Las relaciones de pareja son un área de la vida de las personas que suele generar grandes preocupaciones. Ya que, cuando las cosas van bien en la relación suele ser una causa importante de felicidad, pero cuando las cosas van mal parece que todo en nuestra vida se desmorona. Suele preocuparnos incluso más si convivimos con la pareja o tenemos hijos en común.

Si dos personas encajan, en la primera fase de la relación todo fluye por sí solo gracias a las hormonas y al enamoramiento, que nos permiten pasar por alto todo aquello que no nos gusta. Sin embargo, el tiempo pasa y la fogosidad del primer momento se desvanece y aparecen numerosas responsabilidades en común.

Pareja enfadada | Freepik

¿Qué hacer cuando las discusiones y las diferencias empiezan a ser cada vez más frecuentes en la relación? ¿Podemos cambiar cosas de nuestra relación de pareja o es mejor dejarlo?

10 cosas que puedes mejorar en tu relación de pareja

Si tuviéramos que romper la relación con todas las personas con las que nos encontramos alguna diferencia, entonces estaríamos todos solteros. Es normal que aparezcan discusiones porque somos personas diferentes y eso significa que no pensamos igual. Es importante establecer un equilibrio entre ambos para que la relación pueda ser fructífera.

A continuación, se proponen 10 cambios en la relación que aportarán una gran mejoría:

1. Aprender a validar las emociones del otro

Si la otra persona nos muestra sus emociones, es importante recoger esa emoción y no juzgar al otro para así generar lazos sanos y seguros. En una relación de pareja debe poder hablarse abiertamente de emociones y sentimientos.

Por ejemplo: Me siento sola. Una respuesta que valida esta expresión dice: Te entiendo, ¿qué puedo hacer para que te sientas mejor?, ¿quieres que hagamos algo juntos este fin de semana?

2. Expresar de forma asertiva lo que no nos gusta

Siempre habrá cosas que no nos guste del otro o del trato que tiene con nosotros. Por eso, es fundamental aprender a poner límites. Esto quiere decir expresar con asertividad aquello que hace (o no hace) el otro y que nos genera malestar.

Por ejemplo: Cuando me dices que te encargas tú de la cena y luego llegas tarde, me siento menospreciada y frustrada porque tengo que encargarme yo sin haber tenido la oportunidad de planificarlo con antelación.

Una pareja discute. | Pexels

3. Filtrar la expresión de lo que no nos gusta

Tal y como es importante decir lo que no nos gusta, también es importante no machacar al otro diciéndole todo el día todo lo que hace mal. Decir constantemente los errores del otro, puede hacer mella en su autoestima y ser contraproducente porque aumentan las probabilidades de que busque protegerse y responder a la defensiva.

4. Aprender a escuchar y a comunicarnos

En las relaciones de pareja, más que en cualquier otro sitio, es fundamental tener un tiempo y un espacio para poder comunicarnos y trasladar nuestras opiniones y preocupaciones. No demos por hecho a nuestras parejas y busquemos tiempo en el día a día para hablar.

5. Ajustar las expectativas

Es importante saber cómo es la persona que tenemos delante, con sus cualidades y defectos, así como conocernos también a nosotros mismos para no tener expectativas equivocadas.

Por ejemplo: Si nuestra pareja es una persona que no tiene mucho interés en el sexo, quizás se pueda trabajar para potenciar esas ganas, pero no nos esperemos nunca que se convierta en una persona que busque con frecuencia esos encuentros.

Pareja en la cama | Freepik

6. Buscar objetivos en común

Lo que nos empuja hacia delante en una relación de pareja es tener metas conjuntas. Repasar esos objetivos y la forma en la que queremos conseguirlos es básico para que la relación prospere.

Por ejemplo: Vivir juntos, vivir en una ciudad con mar, aumento del salario, tener hijos o comprarse una casa juntos.

7. Compartir hobbies y tiempo de calidad

Pasar tiempo de calidad realizando una actividad agradable con nuestra pareja es algo que no se nos puede olvidar nunca por mucho tiempo que llevemos en la relación. Es importante encontrar actividades que gusten a ambas partes e intentar llevarlas a cabo juntos.

8. Aumentar de forma consciente el contacto físico

La rutina puede comernos y que poco a poco nos lleve a dejar de darnos un beso al llegar del trabajo, o a dejar de darse las buenas noches o abrazarse mientras se ve una película. Es importante ser consciente de estos momentos para no dejar de hacerlos, ya que puede provocar que se enfríe mucho la relación.

Una pareja en el sofá | Pexels

9. Dedicar tiempo a la autocrítica

Cada día podemos sacar muchas cosas si reflexionamos sobre todo aquello que debemos mejorar. Si nos damos cuenta de esto, otra tarea es aprender a pedir perdón. Saber perdonar y saber pedir perdón son dos actitudes básicas en una relación de pareja para que las cosas no se enquisten.

10. Reforzar lo que nos gusta del otro

No podemos poner el foco de atención solo en lo que no nos gusta, sino que debemos reforzar en el otro cada día lo que nos gusta.

Por ejemplo, podemos agradecer a nuestra pareja por haber hecho la cena, haberse encargado de la ducha de los hijos y reforzar lo bien que te sientes cuando se reparten las tareas o la otra persona se encarga de algo.