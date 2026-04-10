Zapatos en tendencia para esta primavera: desde las clásicas bailarinas hasta los innovadores tipo guante

El buen tiempo se ha instalado casi de forma permanente en todas las ciudades españolas, un hecho que, además de haber sido esperado por todos durante muchas semanas, ha indicado el punto de partida para hacer el cambio de armario.

Dejando un poco de lado las prendas de ropa, también es el momento de dar la bienvenida a los zapatos de primavera y verano, una parte de los looks que cada vez tiene más relevancia y que es importante cuidar.

Es por eso que, en este artículo te presentamos las tendencias de calzado para esta primavera y verano, unas opciones imprescindibles en cualquier armario. Porque en Novamás queremos que tus looks sean completos y alineados con las modas de cada temporada. ¡Vamos a ello!

Mujer con bailarinas | Getty Images

Bailarinas

Como no, las bailarinas no podían faltar en este listado de zapatos tendencia para primavera y verano. Y es que se trata de un calzado elegante, versátil y con mucha facilidad para combinarse con cualquier outfit.

Las bailarinas son consideradas como uno de los zapatos más cool del momento, ya que quedan bien para ir a la oficina, de cena con amigas o para pasar el día paseando por la ciudad. Así pues, se consolidan como unas aliadas infalibles e imprescindibles del armario.

Mujer con bailarinas | Getty Images

Merceditas

Las merceditas son un calzado muy parecido a las bailarinas, justo el calzado que hemos visto anteriormente. Se trata de un zapato básico con una característica que es la principal diferencia de las bailarinas: proporcionan una mejor y mayor sujeción.

Esta característica se debe a que las merceditas cuentan con una única correa que pasa por encima del empeine como formato para atarse. Además, su suela plana las hace perfectas para personas de todas las edades y aptas para disfrutar de un día a la fresca en los pies.

Mujer con merceditas | Getty Images

Mocasines

Este modelo de zapatos también lo hemos visto mucho en temporadas anteriores, incluso en las de invierno y otoño con unos buenos calcetines. Y es que este calzado plano une elegancia, personalidad y comodidad, convirtiéndose en muy popular en los armario tanto de mujeres como de hombres.

Al igual que las bailarinas, cuentan con una versatilidad muy amplia: las puedes lucir en la oficina, para una cita, en planes con amigas… Además, cada temporada se reinventan con materiales más ligeros y flexibles, convirtiéndolos en un también común en primavera y verano.

Mujer con mocasines | Getty Images

Zuecos

Los zuecos están en completo retorno gracias a la comodidad y carácter que proporcionan. Marcas como Crocs, con sus inconfundibles diseños, o Birkenstock, con sus versiones en piel, fueron las responsables de reabrir la puerta a este calzado que muchos creían olvidado.

Pero con el tiempo, los zuecos fueron conquistando las calles, y, para esta primavera, son más que una tendencia.

Mujer con zuecos | Getty Images

Chanclas

Las chanclas, aunque no lo parezca, dejan de lado su uso exclusivo como zapatillas de playa o piscina y emprenden su camino como un calzado más esta primavera y verano. Su auge se debe, sin lugar a dudas, a la marca brasileña Havaianas y a la multitud de fotos compartidas en redes sociales.

También las veremos en formato más elegante, con un pequeño tacón que las convierta en perfectas para una cena en restaurante. Aunque no sea el mejor calzado para caminar muchos kilómetros, se convertirán en el imprescindible que no faltará en ningún armario, una vestimenta poco convencional que no dejaremos de ver en la calle.

Mujer con chanclas | Getty Images

Zapatos guante

Esta última tendencia es la más emergente por el momento pero es seguro que será una de las más vista en los próximos meses. Estamos hablando de los zapatos guante, más conocidos como glove shoes entre los referentes estilísticos.

Son una mezcla entre unas bailarinas y unos mocasines, siendo un calzado formal y elegante, pero con mucha personalidad. Es una opción perfecta para darle un toque destino a los looks de oficina si es que te atreves con ellos.

Mujer con zapatos guante | Getty Images

Más concretamente, los zapatos guante tienen el empeine mucho más cubierto que las bailarinas y las merceditas, generando un aire francés que ha conquistado todas las semanas de la moda.

Con este gran recopilatorio de calzados en tendencia para esta primavera y verano seguro que causarás sensación allí donde vayas. Porque con estas opciones, además de ir a la moda, irás cómoda y con looks realmente inspiradores.