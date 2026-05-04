Los looks más icónicos de la MET Gala a lo largo de los años: de Zendaya a Anne Hathaway

Hoy, 4 de mayo, vuelve una de las citas más esperadas del calendario internacional de la moda: la MET Gala. El evento, que se celebra anualmente en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, reúne a celebridades, diseñadores y figuras influyentes en una noche donde la creatividad y la extravagancia marcan la alfombra roja.

Más allá de su carácter benéfico, la gala se ha consolidado como un auténtico espectáculo en el que cada invitado interpreta el tema propuesto con estilismos que rozan lo artístico. A lo largo de los años, la MET Gala ha dejado momentos icónicos que han definido tendencias y han convertido algunos looks en piezas memorables de la historia de la moda.

Con la mirada puesta en la edición de este año, hacemos un repaso por algunos de los mejores estilismos de ediciones anteriores. Diseños arriesgados, apuestas elegantes y elecciones que dieron mucho que hablar vuelven a escena para recordar por qué esta gala sigue siendo el evento más esperado del universo fashion.

Rihanna en la MET Gala 2025 | Gtres

2025

En la MET Gala 2025, uno de los looks más aclamados fue el de Zendaya, que apostó por un traje blanco firmado por Pharrell Williams para Louis Vuitton. El conjunto, formado por una blazer entallada, un chaleco, una camisa de seda y una corbata, se completaba con unos pantalones acampanados y un sombrero de ala ancha que aportaba dramatismo.

Zendaya en la MET Gala 2025 | Gtres

A primera vista sobrio, el look funcionaba como un guiño directo al zoot suit y al dandismo negro, incorporando además referencias a la estética de los años setenta y figuras como Diana Ross, en una reinterpretación contemporánea que encajaba a la perfección con la temática de la noche, "Superfine: Tailoring Black Style", y con el dress code "Tailored for You".

2024

En la MET Gala 2024, cuya temática fue "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" y con el dress code "Garden of Time", uno de los looks más aplaudidos fue el de Bad Bunny, que apareció con un diseño a medida de Maison Margiela firmado por John Galliano.

Bad Bunny en la MET Gala 2024 | Gtres

El artista llevó un traje de aire fantástico compuesto por una chaqueta azul noche, un corsé de satén negro y detalles visibles de costura que parecían un boceto, acompañado de guantes, gafas y un voluminoso sombrero. El conjunto se completaba con un ramo de flores con simbolismo a Puerto Rico y al cuento de La Bella Durmiente, construyendo una narrativa que conectaba con la idea de sueño, paso del tiempo y renacimiento.

2023

En la MET Gala 2023, con la temática "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" y con un dress code "en honor a Karl", uno de los looks más impresionantes fue el de Anne Hathaway, que deslumbró con un diseño de Versace.

Anne Hathaway en la MET Gala 2023 | Gtres

La actriz lució un vestido blanco con aberturas sujetas por imperdibles dorados, un guiño directo a los códigos de la firma, combinado con una silueta elegante que evocaba el legado de Karl Lagerfeld. El resultado fue una reinterpretación moderna y sofisticada del universo del diseñador, que equilibraba sensualidad y homenaje.

2022

En la MET Gala 2022, centrada en "In America: An Anthology of Fashion" y con el dress code "Gilded Glamour", el look más celebrado fue el de Blake Lively, que deslumbró con un diseño de Versace.

Blake Lively en la MET Gala 2022 | Gtres

La actriz llevó un vestido con una gran lazada reversible que, en pleno directo, se transformó de tonos cobre a verdes, evocando la oxidación de la Estatua de la Libertad. La pieza, inspirada en la arquitectura y la historia de Nueva York durante la Edad Dorada, combinó espectáculo y narrativa, convirtiéndose en uno de los momentos más icónicos de la gala.

2021

La MET Gala 2021 se celebró bajo la temática "In America: A Lexicon of Fashion", una propuesta que sirvió para conmemorar el 75º aniversario del Costume Institute y comenzar una exhibición dedicada a explorar la identidad de la moda estadounidense. Si hubo alguien que logró destacar por encima de todos fue Rosalía.

Rosalía en la MET Gala 2021 | Gtres

La artista española se convirtió en la mejor vestida de la edición gracias a un impresionante conjunto diseñado por Rick Owens, inspirado en el tradicional mantón de Manila, un look que supo fusionar a la perfección su esencia personal con la elegancia necesaria para una noche tan importante.

2019

La MET Gala de 2019 fue inolvidable gracias a su temática "Camp: Notes on Fashion", un concepto que invitaba a los asistentes a explorar la exageración, la ironía y el humor en la moda, coincidiendo con la gran exhibición del Costume Institute.

Katy Perry en la MET Gala 2019 | Gtres

En una alfombra roja donde la creatividad no tuvo límites, Katy Perry se consagró como la absoluta protagonista de la noche. La cantante dejó a todos boquiabiertos al aparecer transformada en una lámpara de araña de Moschino, un diseño tan extravagante y divertido que capturó a la perfección la esencia de la temática y se convirtió en el look más comentado del evento.

2018

La edición de 2018 fue una de las más recordadas gracias a su temática "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination", que exploró la profunda influencia del arte y la iconografía religiosa en el diseño de moda.

Amal Clooney en la MET Gala 2018 | Gtres

En una alfombra roja llena de piezas dramáticas y referencias divinas, Amal Clooney logró destacar como la mejor vestida de la noche. La abogada deslumbró con un diseño de Richard Quinn que combinaba un corsé metálico con una falda estampada y pantalones, un look elegante y original que capturó la esencia solemne y majestuosa de la gala.

2017

La temática de la MET Gala 2017, "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between", fue un homenaje a la innovadora diseñadora japonesa y a su capacidad para desafiar las fronteras tradicionales de la moda. Fue una edición arriesgada donde se premió la originalidad y las siluetas vanguardistas.

Rihanna en la MET Gala 2017 | Gtres

Rihanna se coronó indiscutiblemente como la mejor vestida de la noche, rindiendo un tributo perfecto a la temática luciendo un diseño escultural y floral firmado por la propia Comme des Garçons, logrando un look que fue pura expresión artística y que, hasta el día de hoy, sigue siendo recordado como uno de los momentos más brillantes y auténticos en la historia de la alfombra roja.

2016

La MET Gala de 2016 exploró la temática "Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology", una propuesta futurista que buscó romper la división tradicional entre la moda hecha a mano y aquella creada mediante procesos tecnológicos avanzados.

Bee Shaffer en la MET Gala 2016 | Gtres

Bee Shaffer destacó notablemente como la mejor vestida de la alfombra roja, con un elegante y sofisticado diseño de Alexander McQueen que logró capturar la esencia de la temática con un equilibrio perfecto entre la artesanía detallada y la modernidad tecnológica, consolidándose como una de las presencias más impecables de toda la noche.

2015

La MET Gala 2015 presentó una temática fascinante bajo el nombre "China: a través del espejo", que originalmente se había planteado como "Susurros chinos", la cual exploró cómo la cultura, el arte y el cine oriental han influenciado el diseño de moda a lo largo de las décadas.

Beyoncé en la MET Gala 2015 | Gtres

Fue una noche marcada por la opulencia, los bordados detallados y una profunda admiración por la estética asiática. En esta edición, Beyoncé se robó todos los focos y se consagró como la mejor vestida al lucir un espectacular vestido transparente de alta costura firmado por Givenchy, cubierto de cristales estratégicamente colocados que la convirtieron en la indiscutible protagonista de la velada.