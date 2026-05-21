Las chanclas rojas son el calzado viral del verano 2026: cómo llevarlas según Alexandra Pereira

Las sandalias de dedo —o las chanclas de toda la vida— van a ser las claras protagonistas de la temporada en el terreno del calzado. Este año no solo las veremos sobre la arena; se han convertido en la guinda del pastel de cualquier look urbano, desde el estilismo de oficina más vanguardista hasta el más relajado para hacer recados.

Chanclas rojas | Getty Images

Pero dentro de esta fiebre por las flip flops, hay una versión concreta que ya se ha coronado como la favorita absoluta de las prescriptoras de moda y creadoras de contenido: las de color rojo. En las últimas semanas, este calzado en su versión más vibrante ha inundado por completo el street style. Desde las jóvenes de la Generación Z hasta las mujeres más elegantes y maduras; todas las insiders quieren unas en su armario. ¿Lo mejor? Es una tendencia apta para todos los bolsillos.

Chanclas rojas | Getty Images

Un toque de rojo que transformará tu look

Este fenómeno responde a una de las reglas de oro favoritas de las estilistas: la teoría del Pop of Red. Consiste en crear un estilismo en tonos neutros o monocromáticos y romper la sobriedad añadiendo un único accesorio de un color rojo vibrante para mejorar el look al instante.

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Cómo combinarlas según Alexandra Pereira

Una de las influencers españolas más elegantes y amantes del lujo es Alexandra Pereira, e incluso ella ha caído rendida a este calzado en su color estrella. Recientemente, la empresaria gallega ha mostrado en sus redes sociales el manual de uso perfecto para integrarlas en el día a día a través de varios looks impecables:

Con bermudas vaqueras y una camiseta ancha de manga corta, logrando un aire effortless.

y una camiseta ancha de manga corta, logrando un aire effortless. Con un pantalón bombacho y un cárdigan de punto calado.

y un cárdigan de punto calado. Con un total look vaquero y una gabardina clásica por encima.

y una gabardina clásica por encima. Con una minifalda bombacha y un jersey a rayas marineras a juego con el calzado.

Alexandra demuestra que el toque rojo en los pies eleva cualquier combinación básica. Además, nos anima a llevarlas desde ya, mezcladas con prendas de entretiempo que aporten algo de abrigo (eso sí, si eres friolera, mejor espera a que las temperaturas estivales se instalen definitivamente en tu ciudad). Añadir un pop de color al outfit con algo tan sencillo como unas chanclas es un tip de moda asequible que nos hará sentir fabulosas a todas.

Dónde conseguirlas

Lo cierto es que se han viralizado tan rápido que ya se pueden encontrar en prácticamente todas las firmas. Las opciones van desde las icónicas Havaianas completamente rojas, hasta los diseños de base negra o marrón con las tiras a contraste en color rojo que proponen marcas como Stradivarius, ASOS, Massimo Dutti o Pull and Bear.

Mientras que algunos modelos mantienen el espíritu de goma más playero, otros se sofistican con materiales más urbanos como la piel y el serraje. Hay un diseño (y un precio) apto para cada estilo.

Y tú, ¿te sumas a la tendencia del verano?