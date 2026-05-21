Así es la nueva colección de Bad Bunny para Zara: estilo colorido, estampados divertidos y mucha variedad

La medianoche del 20 al 21 de mayo ha salido a la venta la colección de Benito Antonio, conocido internacionalmente como Bad Bunny, con la firma de Inditex Zara. Un lanzamiento que los mayores fans del cantante esperaban con mucha ansia y que ha sorprendido incluso a quienes no lo escuchan.

La marca dirigida por Marta Ortega ha presentado esta colaboración con unas palabras muy bonitas y emotivas: "ZARA presenta 'Benito Antonio', una colección nacida en Puerto Rico y arraigada en el mundo personal de Benito Antonio Martínez Ocasio; en los lugares que lo moldearon, el instinto que lo ha guiado y la identidad que define todo lo que crea".

La nueva colección de Bad Bunny para Zara | Gtres

Tras un pequeño avance de una de las prendas en un look de Ortega, convirtiéndose en la mayor estrategia de marketing para la ocasión, la colección de Bad Bunny se corona como una de las más aclamadas hasta el momento. Os contamos todos los detalles en este artículo.

Sobre la colección

La colección, llamada Benito Antonio, que es el nombre real del cantante, cuenta con 150 prendas que se pueden comprar en la página web de la firma y en algunas tiendas seleccionadas y decoradas para la ocasión de todo el mundo.

La nueva colección de Bad Bunny para Zara | Gtres

El rango de precios va desde los casi 20 euros de una camiseta hasta los 149 euros de un bolso estilo tote bag de piel. Unos precios algo elevados teniendo en cuenta que es una firma Inditex, aunque sí que es verdad que en los últimos años Zara está ganando peso en el mundo del lujo silencioso.

Una de las dudas más comentadas entre los fans es si se trata de una línea de ropa masculina. Y aunque la respuesta técnica es sí, todos sabemos que las reglas estéticas de mujer y hombre no están hechas para Bad Bunny, y así lo vemos reflejado en las prendas que ha diseñado, que seguro quedan ideales en los looks de ambos sexos.

La nueva colección de Bad Bunny para Zara | Gtres

Lo más icónico

Las prendas que más han llamado la atención son tres con mensajes y características más especiales y personalizadas. La primera son unas gorras, un accesorio que el cantante lleva a menudo, con un bordado con su nombre, Benito Antonio. Está disponible en diferentes colores y con las letras en contraste.

Gorra de la nueva colección de Bad Bunny para Zara | Zara

Por lo que hace a las camisetas, es parecido al caso de las gorras, pero en este caso está bordada una de sus frases más famosas del momento: "The only thing more powerful than hate is love", que traducido es “La única cosa más poderosa que el odio es el amor”.

Camiseta de la nueva colección de Bad Bunny para Zara | Zara

Por último, la tercera prenda más icónica de esta colección, puesto que también está personalizada con un bordado, es una sudadera en la que se lee "Nuevayol", el título de una de las canciones que más ha triunfado en su nuevo álbum.

Sudadera de la nueva colección de Bad Bunny para Zara | Zara

Un estilo colorido

Por norma general, Benito se ha decantado por un estilo muy juguetón y colorido, con piezas a rayas y con mucho contraste entre colores, texturas y estampados.

Esta estética tan divertida que define tan bien el verano, la hemos podido ver en los jerséis y los polos, pero también en algunas camisetas con contraste en los bordes o en los bolsos, muchos de ellos con estampados vichy.

Jersey de la nueva colección de Bad Bunny para Zara | Zara

Su faceta más elegante

Dentro de esta amplia colección de ropa, Bad Bunny también ha sacado a la luz su versión más elegante, con una gran cantidad de camisas, blazers y pantalones de traje.

Dentro de la gama de las camisas encontramos un poco de todo: algunas más clásicas con su raya diplomática y otras más atrevidas con letras sobrepuestas estilo collage con el nombre del último álbum.

Camisa de la nueva colección de Bad Bunny para Zara | Zara

Por lo que hace a los trajes, cuenta con una clásica en color blanco, con los pantalones a conjunto, y con una blazer más corta con el cierre cruzado en botones por la parte delantera.

Traje de la nueva colección de Bad Bunny para Zara | Zara

Los accesorios

De accesorios, además de las gorras que ya hemos comentado anteriormente, lo que más éxito ha tenido es, sin duda alguna, los bolsos, riñoneras y tote bags. Ha lanzado diferentes formatos y estampados, que han gustado mucho a los fans, sobre todo los de tamaño grande.

Tote bag de la nueva colección de Bad Bunny para Zara | Zara

También han llamado mucho la atención los pañuelos cuadrados y coloridos con el mismo mensaje que en las camisetas que hemos visto antes: "The only thing more powerful than hate is love". Y, en la misma línea, dos corbatas muy atrevidas que han robado el corazón a los más arriesgados en cuanto a vestimenta.

Pañuelo de la nueva colección de Bad Bunny para Zara | Zara

Y, la joya de la corona de esta colección justo para verano, son los bañadores que el cantante ha diseñado. Coloridos, estampados, divertidos y únicos. Un estilo que define a la perfección la personalidad de Benito.

Bañador de la nueva colección de Bad Bunny para Zara | Zara

El look de Marta Ortega

Marta Ortega, presidenta de Inditex, hizo una pequeña primicia el pasado 17 de mayo, dejándose ver con una de las gorras de la nueva colección. Sin lugar a dudas, una estrategia de marketing excelente para poner la miel en los labios a todos los seguidores del cantante.

Marta Ortega con una de las gorras de la nueva colección de Zara con Bad Bunny | Gtres

La hija de Amancio eligió la gorra verde desteñido con el nombre del cantante en naranja, combinada con una camiseta blanca abotonada con volantes en las mangas y con unos vaqueros negros de corte recto. Además, complementó el look con un jersey gris de punto sobre los hombros.

Marta Ortega con una de las gorras de la nueva colección de Zara con Bad Bunny | Gtres

Con esto, queda más que inaugurada la colección estrella de Zara por el momento, con uno de los cantantes más famosos del momento y que ha sabido transmitir su legado y esencia puertorriqueña a la ropa.