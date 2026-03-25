El zapato que se lleva ahora: los zuecos pisan fuerte esta primavera

Ya sabemos que las tendencias van y vienen, que las prendas de los años 70 y 80 vuelven a estar al pie del street style, y que estamos reviviendo las modas que años atrás ya fueron lo más visto en estilo.

Una de estas tendencias que se ha vuelto viral en redes sociales y que lo ha petado en las pasadas semanas de la moda, son los zuecos, que se han consolidado como la tendencia estrella de zapatos para esta temporada de primavera 2026.

En este artículo te explicamos los orígenes de este calzado tan bohemio y chic, además de algunos consejos de cómo combinarlo hoy en día. Un zapato cómodo y versátil que suele tener la suela de madera, tacón y, a veces, forro de lana. ¡Vamos a ello!

Mujer con zuecos | Getty Images

Los orígenes del zueco

Este zapato tiene sus raíces en la Edad Media, concretamente entre los campesinos y los trabajadores europeos, ya que su principal característica era la durabilidad y la alta protección. Sobre todo fueron comunes en países como los Países Bajos, Suecia y Francia.

Ya en los años 70, este calzado resurgió en el movimiento estilístico boho, convirtiéndose en un básico para los looks, adaptado y transformado para ser una pieza de moda, funcional para el día a día.

Mujer con zuecos | Getty Images

Con el paso de las décadas, se convirtieron en los zapatos básicos para todo tipo de estilos, e incluso firmas de lujo como Chanel sacaron su propio producto, dándole su toque chic y sofisticado.

Sobre su retorno

El regreso de los zuecos no llegó por la pasarela ni de la mano del glamour, sino por algo mucho más poderoso: la comodidad. Firmas como Crocs, con sus inconfundibles diseños, o Birkenstock, apostando por versiones en piel, fueron las responsables de reabrir la puerta a este calzado que muchos creían olvidado.

Poco a poco, los zuecos fueron conquistando las calles, y, ahora, en pleno 2026, son más que una tendencia: quienes los lucen encuentran en sus formas una especie de refugio cotidiano, donde la comodidad se fusiona con la identidad.

Mujer con zuecos | Getty Images

Cómo llevarlos con estilo

Los zuecos no solo han vuelto, sino que han demostrado una gran versatilidad a la hora de integrarse en todo tipo de looks. Del minimalismo a las combinaciones más atrevidas, este calzado se adapta a distintos estilos sin perder su esencia. Estos son algunos de los tips que mejor funcionan:

Con pantalones oversize y abrigos estructurados: Una combinación que mezcla el minimalismo escandinavo con la sofisticación parisina. El contraste entre la fluidez de los tejidos y la rigidez de la suela de madera genera un equilibrio visual muy atractivo.

Estética boho chic: Las insiders más atrevidas apuestan por estampados paisley, vestidos fluidos y collares XL, recuperando el espíritu setentero que define a los zuecos.

Total look monocromático: En tonos neutros o crudos, el zueco se convierte en el protagonista. Desde modelos de ante combinados con calcetines de lana hasta versiones forradas de borrego que se llevan sin nada más.

Con calcetines llamativos: Una de las claves del street style es jugar con colores y texturas inesperadas. Aquí la idea es arriesgar, porque en ese contraste está precisamente la gracia del look.

Mujer con zuecos | Getty Images

En los pies de quienes mejor visten, los zuecos han pasado de ser un calzado de inspiración rústica a conquistar el street style. Lejos de quedarse en su origen funcional, han evolucionado hasta convertirse en un auténtico imprescindible.