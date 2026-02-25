Victoria Federica, impecable y de luto riguroso, en el homenaje a Irene de Grecia tras su fallecimiento

Después de más de un mes del fallecimiento de la princesa Irene de Grecia, la familia más cercana de la realeza se reunió ayer, día 24 de febrero, para rendirle homenaje en una ceremonia íntima. Entre los asistentes, todas las miradas se dirigieron inevitablemente hacia Victoria Federica, la única nieta de la reina Sofía que asistió al evento.

La hija de la infanta Elena volvió a demostrar que la elegancia silenciosa puede convertirse en la gran protagonista de un acto solemne. Victoria eligió un estilismo completamente negro, un acierto absoluto tratándose de un evento de luto.

Su look destacó precisamente por el equilibrio entre respeto, sofisticación y ese toque contemporáneo que ha caracterizado su manera de vestir en los últimos años. En este artículo te contamos todos los detalles de las prendas que la nieta del rey emérito lució para la ocasión.

Victoria Federica | Gtres

La base del look

Victoria Federica apostó por llevar un traje de sastre de líneas depuradas, es decir, un traje con un diseño limpio, sencillo y bien estructurado, sin adornos innecesarios. El dos piezas estaba compuesto por un pantalón de corte recto y fluido que estilizaba su silueta y aportaba movimiento al andar, combinado con una blazer estructurada de solapas clásicas.

Debajo de la chaqueta Victoria llevaba una camiseta del mismo color negro, puesto que el escote de la blazer era pronunciado. La parte de arriba estaba bastante entallada al cuerpo, marcando así su cintura de forma ligera y logrando una imagen muy armoniosa.

La infanta Elena y Victoria Federica | Gtres

Los detalles del outfit

Uno de los elementos más comentados de todo el look fue el cinturón negro con la hebilla en dorado que ceñía la blazer. Un elemento estilístico que parece sutil pero que no lo es tanto, ya que ayuda a romper con la monotonía del color negro sin restar formalidad al conjunto.

También llamó la atención el broche que llevaba en la solapa, un detalle discreto que elevaba el look, aportando un aire totalmente clásico. Este tipo de joyas conectan de forma directa con la tradición estética de la familia real, puesto que es un accesorio muy característico y común dentro de los outfits de la realeza.

Victoria Federica | Gtres

Los zapatos y el pelo

En cuanto al calzado, Victoria optó por unos zapatos de salón negros con un detalle tipo joya en la zona del empeine. La clave fue que eran de tacón bajo, con un diseño elegante y sin ningún elemento excesivo, construyendo así el complemento ideal del traje.

Por lo que respecta al peinado, la hija de la infanta Elena quiso reforzar la imagen pulida de la vestimenta. Victoria llevaba la melena suelta con la raya ligeramente marcada y los mechones frontales recogidos hacia atrás, despejando así el rostro.

Victoria Federica | Gtres

Con este look, la nieta del rey emérito ha confirmado su giro hacia una imagen más sobria y madura frente a algunos estilismos más llamativos que ha llevado en otros eventos. En esta ocasión, Victoria Federica de Marichalar y Borbón ha optado por un minimalismo elegante y acorde al protocolo de luto.