Cómo quitar las pelotillas de la ropa sin dañarla

A nadie le gusta ponerse un jersey con bolitas o las famosas pelotillas, porque sí, parece que es de mala calidad o se ve demasiado viejo. Por eso, la ropa hay que cuidarla de la mejor manera posible, optando por tejidos flexibles o ciclos de lavado cortos, esto no sólo va a ayudar a que dure más sino a que luzca cuidada y elegante en la persona que lo lleva. No importa cuanto cuesta la camiseta ni de qué marca es, lo importante es cómo tratas la prenda.

Esas bolitas no aparecen en todas las prendas, sólo en aquellas que sus tejidos son más delicados, y ocurre cuando las fibras de la ropa, como la lana o el algodón, se rozan entre sí o con otras cosas. Para evitarlas, lo mejor es lavar la ropa del revés, con agua fría y ciclos cortos ya que, cuanto más tiempo esté en la lavadora, más se rozará y enredará con otras prendas.

Si ya se han formado las pelotillas, lo más fácil es usar un quitapelusas eléctrico o una maquinilla de afeitar desechable con cuidado. También puedes quitar las más pequeñas con un guante de goma o un poco de cinta adhesiva, sin estropear la ropa.

¿Cómo quitar las pelotillas de la ropa? | iStock

Estos métodos alargarán la vida de tus jerséis, chalecos de lana y camisetas favoritas, si miras la etiqueta que va por dentro, verás que contiene una serie de instrucciones, conviene leerlas antes de realizar lavados.