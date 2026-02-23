Guía de estampados 2026: del dalmatian print a las flores XL

Los estampados vuelven con fuerza este 2026 y lo hacen con una mezcla de nostalgia, modernidad y creatividad que actualiza clásicos del armario y nos ofrece nuevos motivos para jugar con el estilo. Si en otras temporadas los estampados parecían seguir reglas estrictas, ahora la paleta es mucho más amplia, atrevida y flexible, con patrones que van desde flores y lunares hasta reinterpretaciones más artísticas y gráficas.

Florales reinventados: grandes, abstractos y expresivos

Aunque los estampados florales nunca han desaparecido del todo, en 2026 se reinventan con escala y textura. En lugar de miniflores delicadas, los diseñadores apuestan por florales grandes, cargados de color o con efecto estilo acuarela, que parecen pintados sobre la tela.

Este enfoque no solo aporta romanticismo al outfit, también sirve para dar un punto artístico y vibrante a cualquier look —desde vestidos midi hasta tops y accesorios— sin resultar cursi. La clave es equilibrarlos con prendas lisas o tonos neutros para dejar que el estampado hable.

Vestido con estampado floral | Getty Images

Animal prints actualizados: más allá del leopardo

Los animal prints siguen ocupando espacio en la moda, pero con un giro interesante. El clásico estampado de leopardo está siendo retado por patrones inspirados en la naturaleza, como el dalmatian print —un juego de manchas blancas y negras más sofisticado— y otros motivos animales reimaginados en formatos más versátiles.

Dalmatian print | Getty Images

Este giro permite incorporar animal print incluso en siluetas elegantes y sobrias sin caer en lo típico del look salvaje: por ejemplo, una camisa de dalmatian combinada con pantalones neutros o un blazer liso puede aportar carácter sin dominar el conjunto.

Polka dots y lunares: clásicos que vuelven con fuerza

Los lunares no se quedan atrás. Esta temporada los veremos en todas las escalas, desde mini patrones delicados hasta versiones oversized que parecen gráficas modernas. Los polka dots no solo están en vestidos de primavera, sino también en blusas, faldas midi y trajes coordinados que combinan tradición con un toque contemporáneo.

Lo interesante es que estos lunares se pueden llevar como punto focal del outfit o bien mezclar con otros estampados más discretos para crear looks más atrevidos y personales.

Blusa de lunares | Getty Images

Checks y cuadros reinventados

Los cuadros y checks clásicos también están presentes, pero con reinterpretaciones modernas. Los diseñadores están suavizando estos patrones tradicionales con paletas de color innovadoras o combinándolos con otros detalles gráficos, lo que los convierte en una opción ideal tanto para estilismos formales como casuales.

Desde la tela de algodón gingham pastel hasta cuadros arquitectónicos, estas versiones actuales ofrecen alternativas elegantes que funcionan igual de bien en blazers estructurados que en prendas más fluidas.

Look con chaqueta de cuadros | Getty Images

Prints artísticos y paisajes digitales

Uno de los movimientos más emocionantes en estampados para esta temporada es el auge de prints inspirados en acuarelas, paisajes y formas artísticas. Estas piezas, que combinan tonos suaves con imágenes que recuerdan escenas naturales o impresiones abstractas, están apareciendo tanto en vestidos largos como en blusas y conjuntos ligeros.

Este tipo de estampado funciona especialmente bien en tejidos fluidos y caídos, como vestidos largos o conjuntos de verano, porque permiten que el diseño respire y se exprese con naturalidad.

Estampado de paisaje | Getty Images

Mix and Match: el arte de combinar estampados

2026 también invita a jugar con la mezcla de patrones. Combinar un floral con rayas finas o un polka dot con un check sutil puede parecer arriesgado, pero el resultado puede ser muy sofisticado si se equilibra con colores neutros y cortes simples.

Una regla práctica para mezclar estampados es mantener una paleta de color coherente y jugar con tamaños de patrón distintos: por ejemplo, lunares grandes con un cuadro más pequeño para que cada estampado tenga su protagonismo sin competir.

Look mix and match | Getty Images

Cómo llevar esta tendencia en tu día a día

Si quieres introducir estampados sin sentirte abrumada, aquí van algunas ideas:

Accesorios con prints: un pañuelo estampado o un bolso con un patrón gráfico puede levantar incluso un look sencillo.

un pañuelo estampado o un bolso con un patrón gráfico puede levantar incluso un look sencillo. Una pieza statement: elige una falda o vestido con estampado grande y lleva el resto del outfit en tonos lisos.

elige una falda o vestido con estampado grande y lleva el resto del outfit en tonos lisos. Capas estratégicas: combina una camisa estampada con una chaqueta neutra o una blazer lisa para equilibrar el conjunto.

combina una camisa estampada con una chaqueta neutra o una blazer lisa para equilibrar el conjunto. Prints en pequeñas dosis: camisetas o blusas estampadas bajo piezas monocromáticas ayudan a dar un toque de personalidad sin sobrecargar visualmente.

La moda 2026 imprime personalidad

En 2026, los estampados no están aquí para pasar desapercibidos. Desde florales artísticos hasta animal prints reinventados y checks modernos, los patrones están marcando el ritmo de la temporada con una mezcla de nostalgia y frescura contemporánea. La clave está en elegir los que mejor expresen tu estilo personal y aprender a combinarlos con piezas neutras para lograr un look equilibrado y actual.