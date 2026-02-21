Así puedes copiar el estilo Old Money con prendas low cost

El estilo old money lleva varias temporadas dominando Pinterest, TikTok e Instagram. Ese aire clásico, pulido y aparentemente effortless que asociamos a familias adineradas, universidades privadas y veranos en la costa italiana se ha convertido en aspiración estética.

Pero hay algo que conviene aclarar desde el principio: vestir elegante no significa vestir caro. Y cada vez más creadoras de contenido lo repiten y dan sus trucos.

Una de ellas es la influencer Rocío Camacho, que en uno de sus vídeos explicaba algo muy claro: "No necesitas gastarte 30.000 euros en un bolso Hermès ni 500 euros en una camisa. Solo necesitas entender la regla de menos es más". Y ahí está la clave.

Menos es más y mejor calidad que cantidad

Si algo define el estilo old money es la sobriedad. Nada de logos gigantes, nada de tendencias pasajeras, nada de prendas que solo funcionan una temporada.

Nos tenemos que quedar con la frase de "la verdadera riqueza susurra, no grita". Por tanto, debemos priorizar calidad frente a cantidad, ya que apostar por cuatro o cinco básicos que duren años es mejor que tener muchas prendas con pequeñas diferencias. Además, esta tendencia evita claramente los estampados llamativos o los logotipos de marcas visibles. Porque no se trata de llenar el armario, sino de construir un fondo coherente y versátil.

Los colores que sí funcionan

Si quieres acercarte a esta estética, empieza por la paleta cromática. El old money huye de los tonos estridentes o llamativos. Los colores que sí encajan son aquellos más calmados o apagados, como por ejemplo:

Blanco roto

Beige

Gris

Azul marino

Verde oliva

Camel

Los neutros no son aburridos si sabes combinarlos. De hecho, son los que permiten que el conjunto respire elegancia sin esfuerzo.

Siluetas clásicas y cortes limpios

Otra de las bases fundamentales es la estructura de las prendas. No importa tanto la marca como el corte.

El estilo old money apuesta por: blazers estructuradas, pantalones rectos o de pinza, jerseys finos de punto y mocasines o bailarinas clásicas.

Y un detalle importante para seguir esta tendencia es entender que las prendas marcan las siluetas de manera discreta, equilibrada y atemporal. No buscan llamar la atención, más bien transmitir seguridad y sofisticación.

Cómo conseguirlo sin gastar mucho dinero

Aquí viene la parte práctica. Porque sí, puedes vestir así sin invertir cifras desorbitadas. Algunos consejos clave por los que puedes empezar:

Revisa tiendas de básicos bien confeccionados antes que marcas que sean muy tendencia o fast fashion.

Invierte un poco más en piezas clave (blazer, abrigo, zapato clásico) y ahorra en camisetas o camisas blancas.

Huye de las compras impulsivas.

Fíjate en el tejido: algodón grueso, lana, lino o mezclas que no transparenten ni se deformen.

Un pantalón bien cortado de 40 euros puede parecer mucho más caro que uno de 120 mal ajustado.

El verdadero secreto del estilo old money

Más allá de la ropa, este estilo tiene que ver con actitud. No se trata de aparentar riqueza, sino de proyectar calma, orden y coherencia.

La elegancia clásica no depende del precio de la etiqueta, sino de cómo eliges cada prenda y de la seguridad con la que la llevas. Puedes tener un armario pequeño, pero bien pensado. Y eso, precisamente, es lo que marca la diferencia.

Al final, todo empieza por entender las normas básicas. Y la principal, como hemos dicho al principio, es clara: menos es más.