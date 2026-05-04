De Rosalía a Penélope Cruz: todas las españolas que han triunfado en la Met Gala

Cada primer lunes de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se convierte en el epicentro mundial de la moda. La Met Gala, el evento benéfico más exclusivo organizado por Anna Wintour, reúne a centenares de celebridades que compiten por lucir el diseño más espectacular bajo la temática del año.

Entre el desfile de estrellas internacionales, el talento español ha logrado hacerse un hueco con luz propia. De la veteranía de Penélope Cruz a la revolución "motomami" de Rosalía. Repasamos a las embajadoras (y también a algún que otro embajador) de nuestra moda en la gran escalinata neoyorquina.

Rosalía

La artista catalana es ya una imprescindible en el entorno celebrity de EE. UU. Debutó en 2021 con un impresionante diseño rojo de Rick Owens, un homenaje flamenco con una cola infinita de flecos y botas XL.

Rosalía en la Met Gala 2021 | Gtres

En 2022, abrazó su era "Motomami" con un vestido verde menta de Givenchy estilo sirena, decorado con pedrería y unas gafas futuristas que marcaron la diferencia.

Rosalía en la Met Gala 2022 | Gtres

Para 2024, Rosalía apostó por la sobriedad con un vestido de inspiración sastre firmado por Dior en color negro y un tocado de rejilla.

Rosalía en la Met Gala 2024 | Gtres

Sin embargo, su momento más artístico llegó en 2025 con un diseño de Balmain que simulaba el busto de la propia cantante como si fuera una escultura viviente.

Rosalía en la Met Gala 2025 | Gtres

Penélope Cruz

Si alguien domina los códigos de la Met Gala, esa es Penélope. Su primera vez fue en 2011, deslumbrando con un diseño negro de tul de Oscar de la Renta.

Penélope Cruz en la Met Gala 2011 | Gtres

En 2019, cautivó con un vestido bicolor de Chanel y un flequillo postizo al más puro estilo Audrey Hepburn.

Penélope Cruz en la Met Gala 2019 | Gtres

Como embajadora de la Maison, en 2023 se transformó en una "novia" con un diseño de archivo de Karl Lagerfeld de 1988.

Penélope Cruz en la Met Gala 2023 | Gtres

Su racha de éxitos continuó en 2024, cuando fue coronada como una de las mejor vestidas gracias a un vaporoso traje de princesa negro, también de Chanel, con escote de hombros caídos.

Penélope Cruz en la Met Gala 2024 | Gtres

Georgina Rodríguez

Georgina llevó la "marca España" al máximo nivel el año pasado con un vestido lencero negro de Vetements. Su look, con joyas de diamantes y efecto wet hair, fue un guiño directo al estilo que Lady Di lució en la gala de 1996.

Georgina Rodríguez en la Met Gala 2025 | Gtres

Elsa Pataky

Por su parte, Elsa Pataky debutó en 2024 del brazo de Chris Hemsworth. La actriz brilló con un diseño dorado de Tom Ford, de cuello alto y ligeras transparencias, coronado con una diadema de flores a juego que la hacía lucir impecable.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth en la Met Gala 2024 | Gtres

Presencia masculina: Manu Ríos y los gentlemen españoles

No solo ellas han brillado. Manu Ríos es el español con más asistencias a sus espaldas. Debutó en 2022 con un esmoquin de encaje negro de Moschino y repitió en 2023 con un elegante diseño joya de Karl Lagerfeld.

Manu Ríos en la Met Gala 2023 | Gtres

En 2025, el modelo Jon Kortajarena derrochó sofisticación con un traje setentero de Tom Ford (chaqueta blanca y pantalón negro), completado con una rosa en la solapa.

Jon Kortajarena en la Met Gala 2025 | Gtres

Tampoco podemos olvidar al cineasta Pedro Almodóvar, quien ya en 2013 pisó la alfombra roja junto a la actriz Amanda Seyfried, demostrando que el cine español siempre tiene un asiento reservado en la gala de las galas.

Amanda Seyfried y Pedro Almodóvar en la Met Gala 2013 | Gtres

¿A qué españoles vermos esta noche?