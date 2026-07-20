Los mejores looks de oficina para los días de más calor: cómodos, elegantes y de rebajas

El calor ha llegado a todas las ciudades de nuestro país, condicionando muchos de los aspectos de nuestras rutinas diarias: desde los planes que hacer hasta los looks que nos ponemos para salir a la calle.

Pero si hay un aspecto que se ha convertido en todo un reto, es el vestir elegante para ir a trabajar a la oficina a más de 30 grados. Es por eso que la máxima recomendación son las prendas fluidas y los tejidos naturales.

Así pues, en este artículo te traemos algunas propuestas para que puedas ir a la oficina bien vestida y fresca, aprovechando las rebajas de verano. La clave está en cortes holgados, conjuntos de dos piezas y tejidos frescos. ¡Vamos a ello!

Mujer con un vestido sofisticado que trabaja en oficinas | Magnific

Vestidos largos

La opción más fresca, sin lugar a dudas, son los vestidos largos camiseros, opciones sofisticadas además de rápidas de escoger, puesto que son una única pieza. Lo más destacable son los modelos midi o largos en colores lisos como el verde oliva, el azul marino o el beige.

Este tipo de estilos se pueden encontrar en tiendas como Mango, una firma que apuesta por prendas más elegantes y sofisticadas como este vestido midi en color granate con textura y fruncido.

Vestido midi de Mango de rebajas | Mango

Zara es también una firma que apuesta por la elegancia combinada con las tendencias del momento. Es por eso que los vestidos que presentan siempre tienen algún detalle que los hace especiales, como el cinturón en nudo de esta pieza tan soft.

Vestido midi de Zara de rebajas | Zara

Pantalones de pinza

Otra de las piezas esenciales de este verano son los pantalones de pinza fluidos, puesto que, a pesar de que cubren la pierna al completo, al ser finos y anchos dejan espacio para la frescura.

La clave está en escoger pantalones de tiro alto y pernera ancha, ya que son ideales para combinar con blusas sin mangas o camisetas de manga corta más básicas. En Mango, entre otras tiendas, puedes encontrar este tipo de prenda a muy buen precio.

Pantalón de pinza de Mango de rebajas | Mango

Conjuntos de chaleco y pantalón

Cómo look estrella de esta temporada de verano, encontramos los conjuntos de chaleco de sastre y los pantalones bombachos o fluidos. Es una opción muy elegante y en tendencia máxima, que además no tiene demasiada complicación a la hora de vestir, puesto que no se tiene que pensar con qué combinar cada pieza.

Chaleco de rebajas de Massimo Dutti | Massimo Dutti

En estos looks, quien se lleva la estrella de la corona es Massimo Dutti, que opta por patrones muy sencillos llenos de elegancia y sofisticación. Aunque se trate de conjuntos, las prendas se pueden comprar por separado, y esa también es la gracia, que, a pesar de que combinen, existe la posibilidad de que se combinen con otras piezas de tu armario.

Así pues, con estos consejos e ideas de cómo vestir en verano teniendo en cuenta las rebajas, seguro que te convertirás en la tendencia andante de la oficina. No dudes en echar un vistazo en las webs de las tiendas de ropa principales siguiendo las recomendaciones de este artículo.