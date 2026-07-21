Cómo llevar escotes halter o palabra de honor si tienes mucho pecho sin renunciar a llevar sujetador

Tener mucho pecho y querer lucir ciertos cortes de ropa en verano puede convertirse en una auténtica odisea. La falta de sujeción de algunos sujetadores sin tirantes o la incómoda visibilidad de las tiras cuando llevamos escotes halter o palabra de honor suelen complicar la elección de nuestros outfits.

Para solucionar este dilema diario, la influencer Leire Ortíz García ha compartido en su cuenta de Instagram un consejo práctico pensado para quienes no quieren renunciar ni a la moda ni al confort.

Como bien reconoce la propia creadora de contenido al inicio de su vídeo, la comodidad siempre debe ser la prioridad: "Os traigo un consejo por si tenéis mucho pecho y os cuesta prescindir muchas veces de los tirantes del sujetador. Yo siempre que pueda voy a preferir llevar un outfit que me permita llevar un sujetador con tirantes".

Para los escotes hacia el cuello

El primer problema al que se enfrenta Leire es el de los tops o vestidos cuyos tirantes se desplazan hacia el cuello, dejando al descubierto la lencería habitual. Para estos casos, la influencer huye de compras innecesarias de prendas que no aseguren una buena sujeción.

"Por ejemplo, cuando los tirantes del top van bastante hacia la dirección del cuello, es decir, corres el riesgo de que se te vea el tirante, lo que yo hago, y entiendo que esto sea bastante conocido, es ponerme este accesorio de aquí, que es un corazón que une los tirantes", explica detalladamente mientras muestra el complemento.

Su filosofía para este tipo de cortes es clara y directa: "Paso de comprarme un sujetador cruzado que no me esté bien, prefiero llevar los míos de confianza con accesorio".

Tirantes para lucir

¿Y qué ocurre cuando la prenda es un palabra de honor o deja un solo hombro al descubierto? Para estas situaciones donde prescindir por completo del agarre no es una opción viable, Leire propone darle la vuelta al problema y convertir el tirante en el gran protagonista del estilismo.

"Y al contrario, cuando es una palabra de honor o se ve un solo hombro y no queremos prescindir del tirante, esto es lo que yo hago", señala en la publicación.

Su estrategia consiste en personalizar los tirantes del sujetador: "Coges tu sujetador sin tirantes de confianza, y yo en esta bolsa guardo tirantes bastante originales, dependiendo de la ocasión tengo algunos más fancy y otros más sencillos como este de crochet, que son divinos y quedan fenomenal".

Comodidad y estilo

Al enganchar estos tirantes especiales al sujetador base, el resultado salta a la vista de inmediato de forma muy original. "Lo enganchamos y ya tenemos el sujetador customizado", muestra con entusiasmo ante la cámara.

Así pues, la influencer resalta lo fácil que resulta esta idea para el día a día sin perder la sujeción necesaria: "Así es como quedaría, me parece divino. La verdad que es una solución bastante sencilla y vamos la mar de cómodas. Espero que os sirva". Un truco simple pero eficaz que promete salvar más de un look este verano.