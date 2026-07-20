Los cuadros vichy regresan para convertirse en el estampado estrella del verano

Hay tendencias que llegan con fuerza una temporada y desaparecen al año siguiente, pero hay otras que siempre encuentran la manera de volver. Es el caso de los cuadros vichy, ese estampado que cada verano resurge con más fuerza y se convierte en uno de los favoritos de quienes buscan un look fresco, elegante y con un toque atemporal.

Es imposible no asociarlos a las películas estivales, los manteles de picnic, las vacaciones junto al mar o ese aire retro que nunca pasa de moda. Sin embargo, este verano los cuadros vichy han dado un paso más allá para colarse en todo tipo de prendas y estilos.

Vestidos, faldas, pantalones, camisas o incluso accesorios demuestran que este estampado puede acompañarte tanto en un día de oficina como en una cena al aire libre o un paseo por la playa. Versátiles, fáciles de combinar y capaces de elevar cualquier look, los cuadros vichy se han convertido, una vez más, en el estampado estrella del verano.

Mujer con un vestido de estampado vichy | Pexels

De los días de campo a los looks diarios

Lo que antes asociábamos solo a escapadas rurales o a estilismos informales se ha convertido en el capricho favorito de las que más saben de moda.

Las redes sociales y el estilo de calle lo dejan claro, y es que el cuadro vichy ya no es aburrido ni antiguo. Ahora se lleva en vestidos y prendas con cortes actuales que mezclan esa frescura relajada que tanto nos gusta con un toque muy elegante para vestir en la ciudad.

Mujer con un top de estampado vichy | Pexels

Patrones que estilizan

Si hay una prenda que abandera esta tendencia, es el vestido largo en tonos azul y blanco, aunque depende de los gustos personales de cada uno, el color principal puede variar. Pero, la clave para que este estampado no pierda elegancia no está en el tono, sino que reside en la estructura del diseño:

Escotes bien definidos : Los escotes en pico pronunciados consiguen alargar visualmente el torso y equilibrar la potencia visual del cuadro.

: Los escotes en pico pronunciados consiguen alargar visualmente el torso y equilibrar la potencia visual del cuadro. Cinturas marcadas : El uso de plisados o cinturillas estructuradas enmarca la figura de forma impecable antes de dar paso a faldas fluidas con movimiento.

: El uso de plisados o cinturillas estructuradas enmarca la figura de forma impecable antes de dar paso a faldas fluidas con movimiento. Espaldas al aire: Los tirantes finos y los cruces en la espalda aportan ese toque sensual y sutil que transforma un patrón rústico en una pieza muy deseable.

Mujer con un dos piezas de estampado vichy | Pexels

Un solo vestido, tres formas de llevarlo

En una momento en el que se busca el consumo consciente y las prendas comodín, la verdadera magia de esta tendencia reside en su capacidad para adaptarse a cualquier agenda veraniega tan solo cambiando los complementos:

1. Paseo costero o día relajado: Combínalo con unas sandalias planas de piel, gafas de sol de aire retro y el imprescindible bolso de mimbre o capazo tradicional.

2. Almuerzo o tardeo especial: Eleva el tono rústico apostando por unas alpargatas de cuña clásicas y un bolso de mano confeccionado en rafia.

3. Look de invitada estival: Transfórmalo por completo añadiendo sandalias de tacón fino y un clutch joya en tonos vibrantes como el fucsia, el naranja o el rojo para crear un contraste rompedor.

Mujer con un top de estampado vichy | Pexels

Apostar por los cuadros vichy durante los meses de calor no es solo una elección de estilo, sino que también se trata de una declaración de intenciones. Este patrón demuestra que la elegancia consiste en recuperar la tradición, reinterpretarla con actitud moderna y apostar por prendas versátiles capaces de resolverte cualquier plan del calendario.