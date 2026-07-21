Los looks de playa que triunfan este verano: las prendas que no pueden faltar en tu maleta

Estamos en pleno verano, acabando el primer mes intenso de calor y casi dando la bienvenida a agosto. Son muchas las personas que están a punto de irse de vacaciones, si es que no las han empezado ya.

De los viajes más comunes y los planes más populares para los fines de semana, encontramos ir a la playa. Una opción ideal para combatir el calor y pasar tiempo de calidad en familia o amigos.

Pero ir a la playa no es solo para disfrutar del agua, sino que también para pensar en looks estivales para lucir en el día a día vacacional. Así pues, en este artículo te presentamos ideas de outfits para ir a la playa, con prendas clave que no pueden faltar en tu armario estival. ¡Vamos a ello!

Mujer en la playa con una camisa ancha | Magnific

Camisa ancha y vaqueros cortos

Un clásico para ir a la playa son los conjuntos de vaquero corto y camisa ancha, ya sea lisa blanca o a rayas. Esta combinación es ideal para los días que, además de bañarte en el mar, también quieras dar un paseo por el pueblo costero o ir a comer fuera.

Sin lugar a dudas, este básico se convierte en el clásico del verano un año más, siendo el look de confort para la mayoría de las personas. Además, como se trata de dos piezas, se puede lucir la camisa con la braguita del bikini y a la inversa, el tejano con la parte de arriba del bikini, aportando un aire más veraniego.

Mujer en la playa con vaqueros cortos y camisa ancha | Pexels

Como último consejo, si optas por llevar un bañador entero, con tan solo un vaquero ya tendrías el look completo. Y es que el mismo bañador actúa como top en el outfit.

Prendas de crochet

Otra de las prendas que cada vez se ven más en los paraísos costeros son los vestidos, chaquetas y faldas de crochet. Un tipo de prenda que está en pleno auge con el renacimiento del do it yourself.

Mujer en la playa con una chaquetilla de crochet | Pexels

Cada vez son más las personas que optan por crear sus prendas ideales, y, ahora, de cara al verano, este hecho ha tenido un impacto real en las tendencias estivales. Así pues, hazte con un conjunto o con alguna prenda de crochet, que queda ideal con el bañador debajo.

Complementos de rafia

Otro clásico de todos los veranos son los elementos hechos de rafia, especialmente los capazos y las pamelas. No hay duda de que aportan ese aire mediterráneo que tanto gusta a todo el mundo.

Mujer en la playa con una pamela y un capazo de rafia | Magnific

Además, la gracia de estos complementos es que elevan cualquier look al máximo. Es decir, si te decantas por un vestido básico en color beige para ir a la playa, un capazo y una pamela de rafia harán que tu outfit sea indiscutiblemente inmejorable.

Pareo atado a la cintura

Otra de las tendencias que este verano se mantiene para los looks de playa son los pareos atados a la cintura, simulando que son una falda. Su éxito reside en que, a parte de servir como prenda de ropa, también ejerce de toalla, y como el tejido es tan fino, se seca muy rápido.

Mujer en la playa con un pareo atado a la cintura | Pexels

Además, como es un elemento muy útil en una casa de verano, es común tener más de uno, por lo que hay una gran variedad de estampados. Eso significa que la cantidad de posibles faldas es mayor, creando un look nuevo para cada día o semana.

Piezas con estampados

La última propuesta de outfits para ir a la playa son las prendas estampadas. Y es que en verano un estampado de lunares, rayas o preysler resaltan más que nunca. Es por eso que, llevar una falda, vestido o conjunto con algún tipo de estampado siempre será una opción perfecta.

Mujer en la playa con un look de lunares | Pexels

Para este verano, desde Novamás, recomendamos especialmente los lunares y los cuadros vichy, puesto que son las máximas tendencias para esta temporada. Ahora sí, con todas estas ideas serás la mayor diva de la moda en tu playa de confianza.