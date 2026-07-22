Los cinturones dosmileros vuelven a ser tendencia: tachuelas, hebillas grandes y cadenas

Prepara tu armario, porque los cinturones dosmileros han regresado con más fuerza que nunca. Durante años han estado guardados en lo más profundo del cajón, tachados de demasiado recargados, pero la moda es cíclica y este año se han convertido en el toque final imprescindible para cualquier look.

Ya no cumplen solo la función práctica de sujetar el pantalón; ahora el cinturón es el verdadero protagonista. Da igual si llevas un vestido básico, unos vaqueros sencillos o una falda fluida: si le añades el modelo adecuado, tu conjunto pasa de aburrido a elegante en un segundo.

En este artículo repasamos las cinco versiones clave que están arrasando y cómo puedes combinarlas sin complicarte la vida, porque desde Novamás queremos que siempre vayas en tendencia. ¡Vamos a ello!

Cinturón cadena

El rey absoluto del postureo elegante es el cinturón de cadena, puesto que aunque no sostiene nada, lo arregla todo. Inspirado en la estética más noventera y dosmilera, se lleva suelto sobre la cadera o marcando la cintura sobre vestidos ajustados, faldas o incluso bikinis en verano.

Mujer con cinturón de cadena | Pexels

Esta clara tendencia que hemos visto numerosas veces a través de las redes sociales aporta un toque brillante muy especial, transformando un outfit sencillo en una declaración de estilo sin apenas esfuerzo.

Hebillas grandes

Si hay un tipo de cinturón que evoca a los 2000, es el que tiene una hebilla gigante. Ya sea con motivos florales, formas geométricas o el logo de alguna marca bien visible, estos cinturones no pasan desapercibidos.

Mujer con cinturón de hebilla grande | Pexels

La clave para llevarlos hoy en día y no parecer disfrazada es el equilibrio. Combínalos con prendas neutras, como unos vaqueros rectos y una camiseta blanca básica, para que toda la atención se la lleve la cintura.

Cinturón extra fino

Para las que prefieren sumarse a la tendencia pero con un toque más discreto, el cinturón extra fino es la mejor opción. Es delicado, estiliza muchísimo la figura y aporta un aire sofisticado.

Mujer con cinturón fino | Pexels

Y es que se trata de un modelo que funciona de maravilla para enmarcar la cintura encima de una blazer ancha, un cárdigan de punto o un vestido fluido. Es el típico detalle sutil que demuestra que te has currado el look.

Con tachuelas

El espíritu rockero y rebelde de los 2000 está de vuelta en los cinturones llenos de tachuelas metálicas, ya sean plateadas o doradas. Y es que han salido del armario pop-punk para colarse en los estilismos del día a día.

Mujer con un cinturón de tachuelas | Pexels

Aunque antes los llevábamos con pantalones caídos, ahora la tendencia es contrastarlos: pruébalo sobre un vestido romántico con flores o una falda midi para darle un punto rompedor y cañero.

Estilo boho chic

El toque boho chic que triunfaba en los festivales de hace dos décadas vuelve a enamorarnos. Hablamos de esos cinturones anchos de piel o ante, a menudo adornados con piedras de colores, hebillas labradas o detalles calados.

Mujer con un cinturón de estilo boho chic | Pexels

Esta opción queda increíble con vestidos blancos ibicencos, faldas largas, volantes o túnicas. Son perfectos si buscas un aire relajado, cómodo y con mucha personalidad.

Así pues, con estas cinco tendencias de cinturón está más que claro que encontrarás el que mejor se adapte a tu estilo. Tanto para planes relajados como para citas más románticas, el cinturón es el complemento perfecto que necesita tu look.