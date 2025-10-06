¿Tienes las caderas anchas? Estos son algunos trucos y las prendas perfectas para vestir

A la hora de vestir, seguro que alguna vez has abierto el armario y no hay nada que te convenza. Puede ser por varias razones, pero si una de ellas son las caderas anchas, no tienes por qué preocuparte. Lo más importante es verlo desde otra perspectiva y saber potenciar tu figura, eligiendo las prendas que más te favorecen y aplicando unos trucos para sentirte segura y cómoda con lo que llevas puesto.

Mujer eligiendo vestido | Freepik

Maria Camila es especialista en estrategia digital y en ADN de marcas, apasionada de la moda y acumula 348.000 seguidores en Instagram (@camilaespinoza00). Confiesa que, al tener las caderas anchas, durante un tiempo le costaba combinar y no se sentía cómoda hasta que en un momento determinado hizo un cambio de chip y entendió que "no se trata de ocultar ni esconder nada, sino de aprender a vestir con estrategia y estilo", apostando por cortes y detalles que potencien. Estos son sus trucos para lucir una "silueta poderosa", unas soluciones sencillas que hacen que cualquier look funcione.

Trucos y prendas ideales si tienes las caderas anchas

1. Evitar los pantalones tejanos tipo mom jeans, ya que aportan un "volumen innecesario". En su lugar, Maria Camila recomienda otros modelos como los flare, los bootcut y los palazzo porque todos ellos ayudan a crear una "armonía visual de la cintura para abajo".

Los flare se ciñen un poco al cuerpo desde la cintura hasta la rodilla y, a partir de aquí, se abren en una campana hacia abajo. Alargan visualmente las piernas y equilibran muy bien la silueta.

se ciñen un poco al cuerpo desde la cintura hasta la rodilla y, a partir de aquí, se abren en una campana hacia abajo. Alargan visualmente las piernas y equilibran muy bien la silueta. Los bootcut son rectos en el muslo, se abren un poco a partir de la rodilla (para llevar cómodamente unas botas, por ejemplo) y hacen que la pierna se vea más estilizada.

son rectos en el muslo, se abren un poco a partir de la rodilla (para llevar cómodamente unas botas, por ejemplo) y hacen que la pierna se vea más estilizada. Por su parte, los palazzo, tienen un tiro alto, son anchos desde la cadera hasta el tobillo y estilizan la cintura.

2. Evitar los bolsillos muy grandes, así como los estampados y los colores muy claros en la parte de abajo (mejor dejarlos para la parte superior). Como alternativa, la influencer sugiere "jeans oscuros, faldas rectas o pantalones de pinzas en tonos sobrios".

3. Si te decantas por ponerte un vestido, los mejores son los cortes en A, los wrap dresses y las caídas fluidas. Por el contrario, es mejor dejar de lado, según Maria Camila, los drapeados y los fruncidos en la cadera.

Vestidos corte en A. Se ajustan al tronco, se abren un poco desde la cintura hacia la falda y son los indicados para resaltar la cintura y disimular las caderas.

Se ajustan al tronco, se abren un poco desde la cintura hacia la falda y son los indicados para resaltar la cintura y disimular las caderas. Wrap dresses. Es decir, los vestidos cruzados que se ajustan al cuerpo con un nudo en la cintura, hecho que permite adaptarse perfectamente a la silueta.

Es decir, los vestidos cruzados que se ajustan al cuerpo con un nudo en la cintura, hecho que permite adaptarse perfectamente a la silueta. Vestidos de caídas fluidas. Están confeccionados con telas suaves y ligeras con un corte suelto, perfectos para los días calurosos.

4. Utilizar "blusas estructuradas, hombreras, detalles en el cuello o tops con volumen", ya que "desvían la atención y estilizan". Una opción ideal serían los blazers entallados y las faldas midi plisadas.