El regreso de Meghan Markle a Europa: sus dos looks con capa en el desfile de Balenciaga en París

Meghan Markle ha vuelto a Europa por primera vez desde la muerte de la reina Isabel II, y lo ha hecho para asistir al desfile de Balenciaga celebrado el fin de semana en la Semana de la Moda de París.

Desde septiembre de 2022, cuando viajó al Reino Unido para el funeral de la monarca, Meghan ha permanecido en Montecito, California, junto al príncipe Harry y sus dos hijos. Pero esta vez, una amistad muy especial la ha llevado de nuevo al otro lado del Atlántico: su amigo Pierpaolo Piccioli, quien debutaba como nuevo director creativo de Balenciaga en la capital francesa.

Meghan Markle en París | Gtres

Look en blanco y con capa

Para la ocasión, Meghan Markle escogió un conjunto blanco impoluto de tres piezas: una camisa fluida de seda, unos pantalones anchos de caída elegante y una capa estructurada —pieza estrella de la temporada— que aportaba volumen en los hombros. Apostó por un estilismo minimalista y sofisticado, con el pelo recogido en un moño bajo tipo clean look y un maquillaje natural que destacaba por la luminosidad de su piel, que lucía de lo más saludable y jugosa.

Completó el conjunto con unos salones negros de punta fina, pendientes tipo botón con brillantes y una cartera de mano de piel en tono oscuro. Una elección sobria y elegante que reafirma el gusto refinado de la duquesa de Sussex.

Meghan Markle en París | Gtres

El momento incómodo que quedó en anécdota

La actriz protagonizó un pequeño momento incómodo que rápidamente se convirtió en anécdota y se publicó en las redes sociales. Tras el desfile, se acercó a saludar a Pierpaolo Piccioli y, tras abrazarlo, intentó darle dos besos. Sin embargo, al cambiar de mejilla, chocó con las gafas de sol del diseñador y casi terminan besándose en los labios.

Ambos reaccionaron entre risas, quitándole importancia al incidente. Meghan también se mostró cercana y sonriente con otros asistentes como Anna Wintour o el cineasta Baz Luhrmann. Para ser su debut en la Semana de la Moda de París, se desenvolvió con total naturalidad, recordando sus años previos a la vida real, cuando era conocida por su papel de Rachel Zane en la serie Suits y era una habitual de las pasarelas de Nueva York y Toronto.

Entre los asistentes también se encontraban Victoria Federica y Georgina Rodríguez, quienes acapararon flashes desde el front row.

Su look de noche

Si durante el día Meghan apostó por el blanco, para la noche cambió de registro con un vestido midi fluido en tono oscuro, igual de sofisticado, que combinó con una capa ladeada cubriendo solo un hombro.

Meghan Markle en París | Gtres

Repitió su peinado pulido y su maquillaje natural, y remató el conjunto con los mismos salones satinados en negro. Un acierto elegante y coherente con el estilo depurado que marcó toda su reaparición europea.