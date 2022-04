Qué vestidos llevar si tienes cuerpo de reloj de arena y quieres disimular caderas

Las personas con una silueta de reloj de arena - o con cualquier otro tipo de cuerpo - no tienen por qué sentirse bien con él, o no siempre deben querer enfatizar cintura y trasero con la ropa -como hace el clan Kardashian-. La llamada "figura ideal" o "la más femenina", no es tan perfecta para todas.

Algunas mujeres con curvas se sienten acomplejadas con su cuerpo y, además, la sociedad y las tiendas de ropa aumentan esa incomodidad al establecer cánones de belleza irreales.

Si es tu caso, en este artículo te contamos qué tipo de vestidos debes llevar si no te apetece acentuar tus curvas.

¿Qué es el cuerpo reloj de arena?

Tipo ovalado, triángulo invertido, forma de pera… Para que todas podamos saber qué tipo de silueta tenemos, se suelen atribuir la forma a objetos o medidas determinadas.

En el caso del cuerpo con forma de reloj de arena, hablamos de aquel donde los hombros están alineados con la cadera, tienen el mismo ancho, mientras que la cintura, mucho más estrecha, es muy pronunciada.

De estilo cruzado

Entre la multitud de estilos que existen, los vestidos cruzados son ideales para este tipo de figuras. Al ceñirse a tu cintura, la enfatizará, pero sin hacerlo en exceso. Por lo tanto, lograrás acentuar tus proporciones de una forma natural.

Debes tener en cuenta que si recurres a vestidos muy holgados puedes llegar a obtener el efecto contrario, ya que contribuirás a dar la sensación de tener más curvas.

Además, te recomendamos que optes por tejidos finos y telas airosas.

Con escotes determinados

Tal como hemos comentado antes, en los cuerpos tipo reloj de arena, los hombros son simétricos a la cintura. Es por eso que, cuando recurrimos a mangas que oculten nuestros hombros, toda la atención se centra en otras partes del cuerpo, como el escote. Por ello, es puedes optar por escotes en forma de ‘V’ y así potenciar esa zona.

También te favorecerán los escotes palabra de honor, ya que enfatizarás tu parte superior si la llevas al descubierto.

De corte A y acampanados

No solo es importante optar por determinados escotes, también es esencial prestar atención al acabado del vestido. Las faldas de tubo y vestidos muy ceñidos marcarán tus curvas, por eso, no son la mejor opción.

El corte estilo ‘A’ es muy favorecedor para este tipo de silueta, ya que marca de una forma ligera la cintura y se abre al pasar por las caderas, ampliando así su ancho. De esta forma, tus caderas quedarán disimuladas bajo el corte.

También puedes optar por faldas y vestidos acampanados, que tienen una caída mucho más ancha, pero a diferencia del estilo ‘A’, no se marca tanto la cintura.

De color oscuro

Si no quieres acentuar esa zona, evita llevar faldas y pantalones de colores muy llamativos. De lo contrario, tu tronco inferior será lo que más destacará.

Opta por prendas de abajo de colores oscuros como el negro, el azul marino o el granate para favorecer mucho más tanto tus caderas como tus piernas. Además, este tipo de colores son muy recomendados para lucir elegante, por lo que existen muchos vestidos con estas tonalidades.

Ten en cuenta que usar una ropa muy ajustada evidenciará tus caderas y llevar demasiados complementos o estampados en la zona de la barriga generará un efecto voluminoso.

