Los looks de Rosalía en los Brit Awards: desde plumas en la alfombra hasta un vestido estructurado para bailar techno

Mientras en España estaba en la celebración de los Premios Goya, Londres vivía su propia gran noche con los Brit Awards, la cita anual más importante de la música británica. Estos galardones premian a los artistas, discos y canciones que han marcado el último año, pero también se han convertido en un día importante para la moda.

Sus actuaciones en directo y una alfombra roja conocida por su espectaculares looks consolidan el evento como uno de los más esperados del calendario internacional. En una edición especialmente comentada en las redes sociales, una de las figuras que acaparó todas las miradas fue Rosalía.

La artista catalana ha convertido la moda en una extensión de su música. Cada disco que ha sacado va acompañado de una identidad estética propia. En su actual era LUX, dominan los blancos y las texturas etéreas, convirtiendo la imagen en un elemento clave para entender el momento artístico que atraviesa.

Rosalía con su primer look en los Brit Awards 2026 | Gtres

Un primer look de plumas

Para su paso por la alfombra roja, Rosalía eligió un look que encajaba a la perfección con su actual imaginario sublime, pero sin perder ese punto de atrevido que siempre hay en sus estilismos. Una propuesta que jugaba con la idea de lo angelical.

La artista apostó por un dos piezas de Chanel en el que las plumas de color marfil se convertían en las grandes protagonistas. Aplicadas en cascada sobre una falda de tiro bajo y en una estola que caía sobre los hombros, aportaban movimiento y dramatismo, mientras la espalda y el abdomen al descubierto añadían un gesto sensual al estilismo.

Rosalía con su primer look en los Brit Awards 2026 | Gtres

Fiel a una estética depurada, prescindió de joyas y optó por un peinado recogido, con un moño trabajado y mechones sueltos que suavizaban el conjunto. Un look pensado para hablar por sí solo, donde la textura y la actitud bastaban para acaparar todas las miradas.

Rosalía con su primer look en los Brit Awards 2026 | Gtres

Segundo outfit estructurado

Para la actuación, en la que cantó Berghain junto a Björk, Rosalía mantuvo el blanco como color, pero con una estética totalmente diferente. La ligereza y delicadeza de las plumas de la alfombra roja dio paso a un vestido dramático, con un cuerpo estructurado y una falda amplia que ganaba fuerza con cada movimiento.

Rosalía con su segundo look en los Brit Awards 2026 | Gtres

Y con la actuación sorprendió a todos, ya que cuando la canción parecía haber acabado, empezó a sonar un añadido en techno, dando un sentido total a su outfit, que había reforzado con el contraste de unas medias negras de media pierna.

Rosalía con su segundo look para los Brit Awards 2026 | Gtres

Así pues, en escena, la delicadeza se transformó en intensidad, con el cabello suelto y una gestualidad mucho más exagerada, el look estaba pensado para mutar al ritmo de la coreografía y amplificar la potencia de la actuación. Un estilismo menos clásico y con mucho más carácter, diseñado para vibrar bajo los focos.

Tercer look rojo intenso

Para recoger el galardón, Rosalía volvió a cambiar de look y dejó atrás el blanco para ceñirse al rojo. Un vestido midi satinado, de silueta asimétrica y estampado floral en negro y aportaba un aire sofisticado y un rotundo al cierre de la noche.

Rosalía con su tercer look para los Brit Awards 2026 | Gtres

Bajo los focos, el color se volvía casi incendiario, marcando un contraste claro con la ligereza y la presencia de los looks anteriores. El escote en palabra de honor, ajustado y con un detalle irregular en la cadera que dejaba entrever el abdomen, reforzaba esa sensación de fuerza y transformación constante que caracteriza tanto a la artista.

Rosalía con su tercer look para los Brit Awards 2026 | Gtres

Una vez más, Rosalía confirma que la moda forma parte de su discurso artístico. Cada look acompaña el momento que atraviesa y funciona como un relato visual que se suma a su música, marcando transiciones y reforzando un universo creativo en constante evolución.