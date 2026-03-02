Medias de colores: la tendencia imparable de la primavera 2026 que aporta luz y optimismo a los looks

Cuando el calor se deja sentir, el sol se deja ver y los armarios empiezan a respirar al ritmo de la primavera, una pieza inesperada se alza como protagonista de esta temporada 2026: las medias de colores.

Lejos de ser un accesorio secundario, este clásico reinventado del street style está marcando una de las tendencias más vistas en pasarelas, editoriales y redes sociales, convirtiéndose no solo en un elemento de estilo, sino en una estética totalmente viral.

En este artículo te explicamos todo lo que tienes que saber sobre esta nueva moda para unirte a ella y, además, te compartimos algunos consejos y tips para que combines esta nueva pieza en tendencia como lo hacen las influencers.

Del básico al foco de atención

Durante años, las medias han sido vistas como un complemento práctico para combatir el frío o un básico invisible bajo prendas como las faldas. Pero para la primavera y verano de 2026, ese papel ha cambiado.

Inspiradas tanto por el auge del dopamine dressing, es decir, la tendencia que apuesta por colores intensos y optimistas, como por la transición hacia estilos más expresivos tras años de moda neutra, las medias de colores están dejando atrás su rol utilitario para convertirse en piezas estrella del outfit.

Y es que esta tendencia no surge de la nada, sino que diferentes marcas de lujo y diseñadores vanguardistas ya han abierto la puerta a siluetas coloridas en pasarelas de primavera-verano 2026, llevando tonalidades vibrantes como verde lima, rojo tomate o púrpura intenso, que seguramente influirán también en la moda de medias.

Cómo y por qué llevarlas

La clave de las medias de colores es su versatilidad cromática: pueden ser el centro de atención de un look monocromático o un acento brillante cuando se combinan con piezas más neutras.

En la práctica, las posibilidades son casi infinitas, desde optar por rojo vivo para añadir energía a un conjunto sencillo hasta pasteles suaves como pistacho o rosa claro para un efecto más romántico.

Mujer con medias rojas | Getty Images

La gama cromática responde a dos tendencias claras de este año: los colores saturados que elevan el ánimo de cualquiera que los luzca en su look y los tonos pastel que aportan suavidad al conjunto.

Un truco recurrente entre estilistas es hacer de las medias el centro visual del look, combinándolas con prendas básicas y hacer que destaquen sin esfuerzo. Otras opciones pasan por crear looks monocromáticos, es decir, combinar las medias y otras prendas del mismo tono para alargar visualmente la silueta.

Mujer con medias rosas | Getty Images

De la pasarela a la calle

Si bien no todos los looks vistos en las semanas de la moda son fáciles de llevar en el día a día, las medias de colores tienen una gran ventaja: su accesibilidad. Pueden complementar un vestido, aportar alegría a una falda o incluso actualizar un conjunto de pantalones cortos con zapatillas y camiseta básica.

Influencers y creadores de contenido ya están adoptando esta pieza como un imprescindible en sus armarios, compartiendo combinaciones atrevidas y originales que redefinen cómo se percibe este accesorio.

Mujer con medias burdeos | Getty Images

Y aunque no faltan voces que sugieren mantener cierto equilibrio, lo cierto es que las medias de colores están listas para reinar con fuerza en los looks de street style de esta temporada de primavera y verano de 2026.