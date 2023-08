Chiara Ferragni y Alba Paul se unen a la moda 'Blokette': Así puedes llevar las camisetas de fútbol fuera del campo

Ya no nos sorprenden los anglicismos que describen tendencias, internet está cargado de ellos y, muy a menudo, se añaden nuevos a la lista. En los últimos meses, se ha viralizado el llamado 'Blokette', un término que describe una nueva moda un tanto peculiar, con el deporte como tema principal.

En este sentido, el mundo del fútbol y la industria de la moda se han entrelazado una vez más, pero no solo para crear equipaciones, sino también para inundar las calles y las redes con esta tendencia. En los últimos meses, multitud de usuarios han llenado las plataformas con vídeos que hacen referencia a este estilismo. Ahora está en uno de sus puntos más álgidos debido a la posible victoria de la Selección Española en el Mundial. ¿Qué es la moda 'Blokette'?

¿Qué es la moda 'Blokette' y por qué se ha hecho viral?

El estilo 'blokecore' ya existía, es la moda de llevar equipaciones con diseños de estilo vintage, especialmente las que pertenecen a los 80 y/o 90. A esto se le ha sumado el concepto 'coquette', lucir aquellas prendas de carácter más femenino. Por lo tanto, el nuevo concepto 'blokette' lo mezcla todo: la idea es lucir equipaciones y combinarlas con prendas más formales, faldas, pantalones y accesorios, por ejemplo, para que el look no sea total sport.

En consecuencia, las equipaciones de fútbol abandonan parcialmente el terreno de juego, pues la nueva moda es llevarlas durante el día a día como si fueran prendas corrientes. Aunque pueda parecerte una moda un tanto peculiar porque no sabes cómo incluir estas camisetas en tus outfits, lucir camisetas de fútbol a diario puede tener su gracia, sobre todo si aprendes a combinarlas con el resto de prendas y accesorios.

Cómo combinar camisetas de fútbol en los looks

Como no podía ser de otra manera, influencers y famosas amantes de las redes, ya han colgado sus respectivos posts en Instagram dando el visto bueno a la tendencia. ¡A por ellos!

Madame de Rosa

Entre ellas, Ángela Rozas, más conocida como Madame de Rosa. La estilista apostó por la tendencia para asistir a un festival, según nos cuenta su escueta, pero clara descripción. En su caso, ha apostado por una camiseta del Real Madrid de manga larga. Si nos fijamos en sus accesorios, ha optado por unas gafas de sol negras grandes y un pañuelo en la cabeza, simulando un estilo vintage. Por último, unos pantalones cargo negros.

Alba Paul

Quien también decidió lucir esta tendencia fue la influencer Alba Paul. En su Instagram la podemos ver posando junto a Albert Mullor, creador de contenido, asistiendo -también- a un festival. Ambos comparten equipación, pues parece que son adeptos del Fútbol Club Barcelona. Paul ha optado por lucir la equipación que fue lanzada en colaboración con Rosalía, combinándola con unos vaqueros cortos color azul cielo y unas botas de estilo militar.

Rosalía

Y claro está, la mencionada cantante no podría no posar con esta camiseta en colaboración. Con las calles de Barcelona de fondo, posa con su equipación personalizada de edición limitada que se vende por 399,99 euros. Para darle un toque diferente, se ha arremangado la camiseta, luciendo torso. Además, se ha recogido el pelo en dos trenzas para que veamos claramente el "Motomami" tan particular.

Chiara Ferragni

Y sí, la tendencia se ha extendido más allá de la península. Por ejemplo, la influencer Chiara Ferragni asistió al concierto de Coldplay con la equipación completa de la Selección Italiana. Como podemos apreciar, es de estilo vintage y oversize. El look lo contrasta con unas botas negras altas de plataforma y unas gafas de sol.